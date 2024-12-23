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В Сирии боевики подожгли рождественскую елку - РИА Новости, 23.12.2024
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Война в Сирии
 
23:52 23.12.2024
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В Сирии боевики подожгли рождественскую елку
В Сирии боевики подожгли рождественскую елку - РИА Новости, 23.12.2024
В Сирии боевики подожгли рождественскую елку
Группа боевиков-иностранцев подожгла рождественскую елку в христианском городе Скальбия на севере сирийской провинции Хама, сообщает местная газета Al-Watan со... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T23:52:00+03:00
2024-12-23T23:52:00+03:00
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БЕЙРУТ, 23 дек - РИА Новости. Группа боевиков-иностранцев подожгла рождественскую елку в христианском городе Скальбия на севере сирийской провинции Хама, сообщает местная газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины Скальбии Магера Хаддада. "Восемь человек, не сирийцев, подожгли рождественскую елку через два дня после ее установки", - цитирует Хаддада газета. По словам настоятеля, службы безопасности уже задержали виновных. "Елка вместе с праздничной иллюминацией будут восстановлены", - добавил Хаддад.
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хама (мухафаза), в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, Хама (мухафаза), В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии боевики подожгли рождественскую елку

Al-Watan: боевики-иностранцы сожгли рождественскую елку в сирийской Скальбии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 23 дек - РИА Новости. Группа боевиков-иностранцев подожгла рождественскую елку в христианском городе Скальбия на севере сирийской провинции Хама, сообщает местная газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины Скальбии Магера Хаддада.
«
"Восемь человек, не сирийцев, подожгли рождественскую елку через два дня после ее установки", - цитирует Хаддада газета.
По словам настоятеля, службы безопасности уже задержали виновных.
"Елка вместе с праздничной иллюминацией будут восстановлены", - добавил Хаддад.
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