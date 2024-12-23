https://ria.ru/20241223/sirija-1990914005.html

В Сирии боевики подожгли рождественскую елку

В Сирии боевики подожгли рождественскую елку - РИА Новости, 23.12.2024

В Сирии боевики подожгли рождественскую елку

Группа боевиков-иностранцев подожгла рождественскую елку в христианском городе Скальбия на севере сирийской провинции Хама, сообщает местная газета Al-Watan со... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T23:52:00+03:00

2024-12-23T23:52:00+03:00

2024-12-23T23:52:00+03:00

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БЕЙРУТ, 23 дек - РИА Новости. Группа боевиков-иностранцев подожгла рождественскую елку в христианском городе Скальбия на севере сирийской провинции Хама, сообщает местная газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины Скальбии Магера Хаддада. "Восемь человек, не сирийцев, подожгли рождественскую елку через два дня после ее установки", - цитирует Хаддада газета. По словам настоятеля, службы безопасности уже задержали виновных. "Елка вместе с праздничной иллюминацией будут восстановлены", - добавил Хаддад.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988144993.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хама (мухафаза), в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024