https://ria.ru/20241223/senator-1990760360.html

Совфед предложил обязать маркетплейсы проверять возраст покупателя

Совфед предложил обязать маркетплейсы проверять возраст покупателя - РИА Новости, 23.12.2024

Совфед предложил обязать маркетплейсы проверять возраст покупателя

Сенатор Артём Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой обязать маркетплейсы проверять через "Госуслуги" возраст покупателя перед демонстрацией и продажей ему... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T04:03:00+03:00

2024-12-23T04:03:00+03:00

2024-12-23T04:03:00+03:00

общество

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сенатор Артём Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой обязать маркетплейсы проверять через "Госуслуги" возраст покупателя перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется, что сервис "Госуслуги" может доверенно обеспечить возможность проверки возраста гражданина, которому маркетплейсы могут открывать легальный доступ к таким разделам продажи товаров 18+, что исключит доступ к данной информации несовершеннолетних", - говорится в письме Шейкина на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова. Сенатор отметил, что проблема продажи на маркетплейсах товаров для взрослых в разделе "18+" активно обсуждается в родительской среде в последнее время. По его словам, родители выражают серьёзную озабоченность тем, что доступ к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой, предоставляется через простое подтверждение возраста, без адекватной верификации личности. "Более того, мониторингом информации, размещенной на маркетплейсах, установлено, что ряд "рекламных" картинок товаров 18+ вообще может относиться к информации, содержащей изображение или описание сексуального насилия, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, оправдания противоправного поведения", - подчеркнул Шейкин. В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что нынешняя ситуация в данной сфере вызывает глубокую обеспокоенность. По его мнению, дети могут легко наткнуться на подобные материалы, а это может негативно сказаться на их психическом и нравственном развитии. "Считаю, что текущий подход к модерации контента на маркетплейсах является недостаточным и требует существенного усиления. Проблема выходит далеко за рамки простого "разврата" – это вопрос безопасности и защиты наших детей от информации, не соответствующей их возрасту и способной нанести им серьёзный психологический вред", - резюмировал Шейкин.

https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html

https://ria.ru/20241220/inoagent-1990344694.html

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общество, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)