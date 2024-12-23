https://ria.ru/20241223/sanktsii-1990834737.html

Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций против России и Белоруссии

Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций против России и Белоруссии - РИА Новости, 23.12.2024

Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций против России и Белоруссии

Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии, говорится в заявлении на сайте Федерального совета... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T14:43:00+03:00

2024-12-23T14:43:00+03:00

2024-12-23T15:07:00+03:00

швейцария

россия

белоруссия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg

ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости. Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария приняла поправки, принятые ЕС... Эти изменения вступят в силу 24 декабря 2024 года", - сказано в документе.Таким образом, Швейцария добавила 54 новых физических лица и 30 новых российских компаний и организаций к замораживанию активов и запрету на въезд в Швейцарию или транзит через ее территорию. Уточняется, что в число 30 новых компаний и организаций, на которые распространяются санкции, входят в основном российские оружейные компании, а также судоходные компании, перевозящие сырую нефть и нефтепродукты из России."Кроме того, на 52 новых судна распространяются обширные запреты, лишающие их возможности пользоваться морскими услугами. В первую очередь это танкеры, входящие в состав российского теневого флота, которые перевозят российские углеводороды или нефтепродукты без соблюдения, например, потолка цен на нефть, или перевозят военные товары для России", говорится в заявлении.В сфере торговли 32 новых субъекта также были подвергнуты более строгим мерам экспортного контроля, отмечает Федеральный совет страны.DEFR также присоединился к индивидуальным финансовым санкциям, принятым ЕС в рамках санкционного режима в отношении Беларуси "из-за сложившейся там ситуации", в санкционный список добавлены 26 новых физических лиц и две новые белорусские организации.Швейцарские власти подчеркивают, что санкционные списки ЕС и Швейцарии против России и Белоруссии теперь идентичны.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241221/sanktsii-1990594141.html

https://ria.ru/20241219/kitaj-1990033278.html

https://ria.ru/20241222/zapad-1990717664.html

швейцария

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, россия, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, экономика, нато, центральный банк рф (цб рф)