Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций против России и Белоруссии
Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России и Белоруссии
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости. Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.
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Таким образом, Швейцария добавила 54 новых физических лица и 30 новых российских компаний и организаций к замораживанию активов и запрету на въезд в Швейцарию или транзит через ее территорию. Уточняется, что в число 30 новых компаний и организаций, на которые распространяются санкции, входят в основном российские оружейные компании, а также судоходные компании, перевозящие сырую нефть и нефтепродукты из России.
"Кроме того, на 52 новых судна распространяются обширные запреты, лишающие их возможности пользоваться морскими услугами. В первую очередь это танкеры, входящие в состав российского теневого флота, которые перевозят российские углеводороды или нефтепродукты без соблюдения, например, потолка цен на нефть, или перевозят военные товары для России", говорится в заявлении.
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В сфере торговли 32 новых субъекта также были подвергнуты более строгим мерам экспортного контроля, отмечает Федеральный совет страны.
DEFR также присоединился к индивидуальным финансовым санкциям, принятым ЕС в рамках санкционного режима в отношении Беларуси "из-за сложившейся там ситуации", в санкционный список добавлены 26 новых физических лиц и две новые белорусские организации.
Швейцарские власти подчеркивают, что санкционные списки ЕС и Швейцарии против России и Белоруссии теперь идентичны.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.