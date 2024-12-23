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Власти Гагаузии не признают Санду президентом Молдавии - РИА Новости, 23.12.2024
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16:45 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/sandu-1990855645.html
Власти Гагаузии не признают Санду президентом Молдавии
Власти Гагаузии не признают Санду президентом Молдавии - РИА Новости, 23.12.2024
Власти Гагаузии не признают Санду президентом Молдавии
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:45:00+03:00
2024-12-23T16:45:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. "Как центральная власть не признаёт легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаём этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации. Иначе победил бы достойный кандидат, который сейчас находился бы здесь вместе с нами", — заявила Гуцул в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 30-летию принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии, событие транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях. Глава автономии также подвергла критике действия центральных властей, обвинив их в оказании давления на руководство Гагаузии и отказе от сотрудничества. Она подчеркнула, что подобное отношение со стороны Кишинёва только усугубляет разногласия между регионами. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.-0-
https://ria.ru/20241209/gutsul-1988193969.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, александр стояногло
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Александр Стояногло
Власти Гагаузии не признают Санду президентом Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Глава Гагаузии рассказала, что молдавские власти хотят отстранить ее
9 декабря, 15:44
"Как центральная власть не признаёт легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаём этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации. Иначе победил бы достойный кандидат, который сейчас находился бы здесь вместе с нами", — заявила Гуцул в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 30-летию принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии, событие транслировалось в режиме онлайн в социальных сетях.
Глава автономии также подвергла критике действия центральных властей, обвинив их в оказании давления на руководство Гагаузии и отказе от сотрудничества. Она подчеркнула, что подобное отношение со стороны Кишинёва только усугубляет разногласия между регионами.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.-0-
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Гуцул оценила итоги голосования на еврореферендуме в Гагаузии
21 октября, 19:34
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулАлександр Стояногло
 
 
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