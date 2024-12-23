https://ria.ru/20241223/rumyniya-1990816879.html

Президент Румынии официально назначил Чолаку премьер-министром

Президент Румынии официально назначил Чолаку премьер-министром - РИА Новости, 23.12.2024

Президент Румынии официально назначил Чолаку премьер-министром

Президент Румынии Клаус Йоханнис официально назначил лидера социал-демократов (PSD) Марчела Чолаку на пост премьер-министра страны, заявление было сделано в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:03:00+03:00

2024-12-23T13:03:00+03:00

2024-12-23T13:03:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис официально назначил лидера социал-демократов (PSD) Марчела Чолаку на пост премьер-министра страны, заявление было сделано в понедельник в рабочей резиденции румынского лидера. Ранее Чолаку сообщил журналистам, что PSD, PNL, UDMR и группа нацменьшинств подписали соглашение о создании правящей коалиции и выдвинули единого кандидата в президенты. "Коалиция предложила кандидата и я принял это предложение. Назначаю Марчела Чолаку на пост премьер-министра Румынии", — заявил Йоханнис на брифинге, который транслировался в режиме онлайн в социальных сетях. Чолаку на этом же брифинге уточнил, что в понедельник были определены руководители обеих палат парламента. Председателем Сената стал Илие Болодан (PNL), а Палаты депутатов — представитель PSD Чиприан Шербан. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL), "Союз спасения Румынии" (USR), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств 4 декабря подписали резолюцию, в которой они обязуются создать коалицию в парламенте. Лидер PSD Чолаку заявил в четверг, что его партия вышла из переговоров, но уже в пятницу он пригласил на консультации лидеров PNL, UDMR и группу депутатов представителей национальных меньшинств, партию USR, лидер которой Елена Ласкони баллотировалась в президенты, из переговоров исключили. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.

https://ria.ru/20241212/rumynija-1988716523.html

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1987077235.html

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в мире, справки, румыния, сша, марчел чолаку, клаус йоханнис, нато