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Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тысяч автомобилей в России - РИА Новости, 23.12.2024
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19:54 23.12.2024 (обновлено: 23:49 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/rossija-1990898084.html
Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тысяч автомобилей в России
Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тысяч автомобилей в России - РИА Новости, 23.12.2024
Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тысяч автомобилей в России
ООО "АГР", официальный представитель Skoda и Volkswagen в России, отзовет 55,7 тысячи автомобилей из-за неисправности топливной системы, сообщил Росстандарт. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:54:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ООО "АГР", официальный представитель Skoda и Volkswagen в России, отзовет 55,7 тысячи автомобилей из-за неисправности топливной системы, сообщил Росстандарт. Всего будут отозваны более 31 тысячи Skoda Rapid и почти 24 тысячи Volkswagen Polo, которые были проданы с 2014 по 2023 год. Отмечается, что у этих машин при длительной работе на холостом ходу или при экстремально низкой температуре (ниже -35 °C) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, которое чревато разрушением материала топливопровода. В Росстандарте уточнили, что на автомобилях установят кабель заземления топливного фильтра. Ремонтные работы займут около получаса и будут бесплатны для автовладельца. С владельцами этих автомобилей свяжутся по телефону или по почте. Автомобилисты также могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под программу отзыва. Для этого нужно сверить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта.
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экономика, авто, россия, агр, skoda auto, volkswagen group, skoda octavia, volkswagen touareg
Экономика, Авто, Россия, АГР, Skoda Auto, Volkswagen Group, Skoda Octavia, Volkswagen Touareg
Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тысяч автомобилей в России

Представитель Skoda и Volkswagen в России отзовет 55,7 тысячи автомобилей

© Фото : Volkswagen 2020 Автомобиль Volkswagen Polo
 Автомобиль Volkswagen Polo - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Volkswagen 2020
Автомобиль Volkswagen Polo. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ООО "АГР", официальный представитель Skoda и Volkswagen в России, отзовет 55,7 тысячи автомобилей из-за неисправности топливной системы, сообщил Росстандарт.
Всего будут отозваны более 31 тысячи Skoda Rapid и почти 24 тысячи Volkswagen Polo, которые были проданы с 2014 по 2023 год.
Отмечается, что у этих машин при длительной работе на холостом ходу или при экстремально низкой температуре (ниже -35 °C) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, которое чревато разрушением материала топливопровода.
В Росстандарте уточнили, что на автомобилях установят кабель заземления топливного фильтра. Ремонтные работы займут около получаса и будут бесплатны для автовладельца.
С владельцами этих автомобилей свяжутся по телефону или по почте. Автомобилисты также могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под программу отзыва. Для этого нужно сверить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта.
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