https://ria.ru/20241223/rossija-1990898084.html

Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тысяч автомобилей в России

Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тысяч автомобилей в России - РИА Новости, 23.12.2024

Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тысяч автомобилей в России

ООО "АГР", официальный представитель Skoda и Volkswagen в России, отзовет 55,7 тысячи автомобилей из-за неисправности топливной системы, сообщил Росстандарт. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:54:00+03:00

2024-12-23T19:54:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ООО "АГР", официальный представитель Skoda и Volkswagen в России, отзовет 55,7 тысячи автомобилей из-за неисправности топливной системы, сообщил Росстандарт. Всего будут отозваны более 31 тысячи Skoda Rapid и почти 24 тысячи Volkswagen Polo, которые были проданы с 2014 по 2023 год. Отмечается, что у этих машин при длительной работе на холостом ходу или при экстремально низкой температуре (ниже -35 °C) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, которое чревато разрушением материала топливопровода. В Росстандарте уточнили, что на автомобилях установят кабель заземления топливного фильтра. Ремонтные работы займут около получаса и будут бесплатны для автовладельца. С владельцами этих автомобилей свяжутся по телефону или по почте. Автомобилисты также могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под программу отзыва. Для этого нужно сверить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта.

https://ria.ru/20240717/avtomobil-1960147672.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, агр, skoda auto, volkswagen group, skoda octavia, volkswagen touareg