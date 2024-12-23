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В России впервые рассчитали индекс развития финансовой культуры - РИА Новости, 23.12.2024
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17:32 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/rossija-1990865756.html
В России впервые рассчитали индекс развития финансовой культуры
В России впервые рассчитали индекс развития финансовой культуры - РИА Новости, 23.12.2024
В России впервые рассчитали индекс развития финансовой культуры
Индекс развития финансовой культуры населения впервые рассчитан в России, он составил 41,7 балла из 100 и демонстрирует уровень осознанности граждан при... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:32:00+03:00
2024-12-23T17:32:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Индекс развития финансовой культуры населения впервые рассчитан в России, он составил 41,7 балла из 100 и демонстрирует уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и с учетом всех рисков, сообщила пресс-служба Банка России. "Впервые рассчитано базовое значение индекса развития финансовой культуры населения. Пилотное значение индекса составляет 41,7 балла из 100 возможных. Оно рассчитано на основе данных за первое полугодие 2024 года. С базовым значением будут сравнивать результаты будущих исследований", - говорится в сообщении. Регулятор поясняет, что индекс показывает уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и учете сопутствующих рисков. Его по заказу Банка России и Минфина рассчитали эксперты МГУ и ООО "инФОМ" на основе социологических и статистических данных. Индекс, как поясняет пресс-служба, поможет оценить успешность и реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Индекс будет рассчитываться один раз в три года, расчет на основе данных за 2024 год будет представлен в первом полугодии 2025 года.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд "общественное мнение"
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Фонд "Общественное мнение"
В России впервые рассчитали индекс развития финансовой культуры

ЦБ: индекс развития финансовой культуры россиян составил 41,7 балла из 100

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Индекс развития финансовой культуры населения впервые рассчитан в России, он составил 41,7 балла из 100 и демонстрирует уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и с учетом всех рисков, сообщила пресс-служба Банка России.
"Впервые рассчитано базовое значение индекса развития финансовой культуры населения. Пилотное значение индекса составляет 41,7 балла из 100 возможных. Оно рассчитано на основе данных за первое полугодие 2024 года. С базовым значением будут сравнивать результаты будущих исследований", - говорится в сообщении.
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Регулятор поясняет, что индекс показывает уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и учете сопутствующих рисков. Его по заказу Банка России и Минфина рассчитали эксперты МГУ и ООО "инФОМ" на основе социологических и статистических данных.
Индекс, как поясняет пресс-служба, поможет оценить успешность и реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Индекс будет рассчитываться один раз в три года, расчет на основе данных за 2024 год будет представлен в первом полугодии 2025 года.
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