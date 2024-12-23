https://ria.ru/20241223/rossija-1990865756.html

В России впервые рассчитали индекс развития финансовой культуры

В России впервые рассчитали индекс развития финансовой культуры - РИА Новости, 23.12.2024

В России впервые рассчитали индекс развития финансовой культуры

Индекс развития финансовой культуры населения впервые рассчитан в России, он составил 41,7 балла из 100 и демонстрирует уровень осознанности граждан при... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:32:00+03:00

2024-12-23T17:32:00+03:00

2024-12-23T17:32:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

фонд "общественное мнение"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106547/77/1065477743_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_beaa5e6582fdf20fbd635abd27f9f115.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Индекс развития финансовой культуры населения впервые рассчитан в России, он составил 41,7 балла из 100 и демонстрирует уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и с учетом всех рисков, сообщила пресс-служба Банка России. "Впервые рассчитано базовое значение индекса развития финансовой культуры населения. Пилотное значение индекса составляет 41,7 балла из 100 возможных. Оно рассчитано на основе данных за первое полугодие 2024 года. С базовым значением будут сравнивать результаты будущих исследований", - говорится в сообщении. Регулятор поясняет, что индекс показывает уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и учете сопутствующих рисков. Его по заказу Банка России и Минфина рассчитали эксперты МГУ и ООО "инФОМ" на основе социологических и статистических данных. Индекс, как поясняет пресс-служба, поможет оценить успешность и реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Индекс будет рассчитываться один раз в три года, расчет на основе данных за 2024 год будет представлен в первом полугодии 2025 года.

https://ria.ru/20241220/tsb-1990400706.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990263766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд "общественное мнение"