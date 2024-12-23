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В Москве украсили главную новогоднюю елку - РИА Новости, 23.12.2024
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10:52 23.12.2024 (обновлено: 13:28 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/rossija-1990786245.html
В Москве украсили главную новогоднюю елку
В Москве украсили главную новогоднюю елку - РИА Новости, 23.12.2024
В Москве украсили главную новогоднюю елку
Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади в Кремле, украсили новогодними игрушками и гирляндами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:52:00+03:00
2024-12-23T13:28:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
вена
рим
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади в Кремле, украсили новогодними игрушками и гирляндами, передает корреспондент РИА Новости.Установленную в Кремле новогоднюю елку представили в понедельник. Она была украшена разноцветными шарами, новогодними игрушками, бусами и гирляндами, которые переливаются разными цветами.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ, для украшения главной новогодней елки России использовали два километра гирлянд и более 2,5 тысячи игрушек. "Завершены работы по монтажу и украшению елки. На ней разместились 2 километра гирлянд и более 2500 игрушек, 400 из которых были изготовлены специально для этого проекта. В числе украшений — 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески. В этом году особое внимание уделили маленьким украшениям: шары и снежинки позволили украсить даже самые тонкие веточки дерева", - сообщили в пресс-службе.Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных уголков России. Вокруг елки изображены Деды Морозы и Снегурочки различных народов, иллюстрируя разнообразие праздничных обычаев нашей страны. "Главная новогодняя елка — это не только важный элемент праздника, но и часть экологического проекта. После завершения праздников древесина ели будет использована для создания сувениров, а из семян шишек будут выращены новые елочки — "детки" Кремлевской елки", - добавили в управлении делами президента РФ.Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. Возраст 30-метровой красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров. Поиски елки по традиции начались еще летом. Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.Среди натуральных деревьев Европы уроженка Подмосковья - вторая по высоте. Выше нее только украшающая Вену 34-метровая елочка. На третьем месте и всего лишь метром ниже "жительница" Рима. Главное украшение Варшавы еще на 2 метра ниже (27 метров), а следом за ней - праздничный символ новогоднего Лондона (25 метров).
https://ria.ru/20241223/buterbrody-1970729055.html
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общество, московская область (подмосковье), вена, рим, новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Вена, Рим, Новый год
В Москве украсили главную новогоднюю елку

На Соборной площади в Кремле украсили главную новогоднюю елку России

© Фото : РИА НовостиГлавную новогоднюю елку России украсили новогодними игрушками и гирляндами
Главную новогоднюю елку России украсили новогодними игрушками и гирляндами - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : РИА Новости
Главную новогоднюю елку России украсили новогодними игрушками и гирляндами
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади в Кремле, украсили новогодними игрушками и гирляндами, передает корреспондент РИА Новости.
Установленную в Кремле новогоднюю елку представили в понедельник. Она была украшена разноцветными шарами, новогодними игрушками, бусами и гирляндами, которые переливаются разными цветами.
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Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ, для украшения главной новогодней елки России использовали два километра гирлянд и более 2,5 тысячи игрушек. "Завершены работы по монтажу и украшению елки. На ней разместились 2 километра гирлянд и более 2500 игрушек, 400 из которых были изготовлены специально для этого проекта. В числе украшений — 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески. В этом году особое внимание уделили маленьким украшениям: шары и снежинки позволили украсить даже самые тонкие веточки дерева", - сообщили в пресс-службе.
Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных уголков России. Вокруг елки изображены Деды Морозы и Снегурочки различных народов, иллюстрируя разнообразие праздничных обычаев нашей страны. "Главная новогодняя елка — это не только важный элемент праздника, но и часть экологического проекта. После завершения праздников древесина ели будет использована для создания сувениров, а из семян шишек будут выращены новые елочки — "детки" Кремлевской елки", - добавили в управлении делами президента РФ.
Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. Возраст 30-метровой красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров. Поиски елки по традиции начались еще летом. Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.
Среди натуральных деревьев Европы уроженка Подмосковья - вторая по высоте. Выше нее только украшающая Вену 34-метровая елочка. На третьем месте и всего лишь метром ниже "жительница" Рима. Главное украшение Варшавы еще на 2 метра ниже (27 метров), а следом за ней - праздничный символ новогоднего Лондона (25 метров).
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