https://ria.ru/20241223/rossija-1990786245.html

В Москве украсили главную новогоднюю елку

В Москве украсили главную новогоднюю елку - РИА Новости, 23.12.2024

В Москве украсили главную новогоднюю елку

Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади в Кремле, украсили новогодними игрушками и гирляндами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:52:00+03:00

2024-12-23T10:52:00+03:00

2024-12-23T13:28:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

вена

рим

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990786590_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_2eaecf50468a85396c0c7f8ae23fc5b5.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, установленную на Соборной площади в Кремле, украсили новогодними игрушками и гирляндами, передает корреспондент РИА Новости.Установленную в Кремле новогоднюю елку представили в понедельник. Она была украшена разноцветными шарами, новогодними игрушками, бусами и гирляндами, которые переливаются разными цветами.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ, для украшения главной новогодней елки России использовали два километра гирлянд и более 2,5 тысячи игрушек. "Завершены работы по монтажу и украшению елки. На ней разместились 2 километра гирлянд и более 2500 игрушек, 400 из которых были изготовлены специально для этого проекта. В числе украшений — 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески. В этом году особое внимание уделили маленьким украшениям: шары и снежинки позволили украсить даже самые тонкие веточки дерева", - сообщили в пресс-службе.Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных уголков России. Вокруг елки изображены Деды Морозы и Снегурочки различных народов, иллюстрируя разнообразие праздничных обычаев нашей страны. "Главная новогодняя елка — это не только важный элемент праздника, но и часть экологического проекта. После завершения праздников древесина ели будет использована для создания сувениров, а из семян шишек будут выращены новые елочки — "детки" Кремлевской елки", - добавили в управлении делами президента РФ.Главную елку страны спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. Возраст 30-метровой красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров. Поиски елки по традиции начались еще летом. Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.Среди натуральных деревьев Европы уроженка Подмосковья - вторая по высоте. Выше нее только украшающая Вену 34-метровая елочка. На третьем месте и всего лишь метром ниже "жительница" Рима. Главное украшение Варшавы еще на 2 метра ниже (27 метров), а следом за ней - праздничный символ новогоднего Лондона (25 метров).

https://ria.ru/20241223/buterbrody-1970729055.html

https://ria.ru/20241223/novyy-god-1987118001.html

московская область (подмосковье)

вена

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), вена, рим, новый год