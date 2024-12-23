https://ria.ru/20241223/rossija-1990774154.html

Абхазия заявила о начале гуманитарных поставок электричества из России

Абхазия заявила о начале гуманитарных поставок электричества из России - РИА Новости, 23.12.2024

Абхазия заявила о начале гуманитарных поставок электричества из России

Россия с 23 декабря начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил журналистам министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:20:00+03:00

2024-12-23T09:20:00+03:00

2024-12-23T10:30:00+03:00

абхазия

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СУХУМ, 23 дек - РИА Новости. Россия с 23 декабря начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил журналистам министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. "С 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию", - сказал Нанба. Лимит предоставляемого электричества - 327 миллионов киловатт-часов. В компании "Черноморэнерго" РИА Новости рассказали, что этого объема электроэнергии при существующем графике отключений хватит на январь и февраль. "Сейчас работает график отключений на четыре часа в сутки, два ночью и два днем. Объема предоставляемой энергии должно хватить на январь и февраль при существующем графике отключений света", - отметили в энергокомпании. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит электроэнергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.

https://ria.ru/20241221/abkhaziya-1990631786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, россия, экономика