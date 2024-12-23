https://ria.ru/20241223/rossija-1990762678.html

Россия с начала года нарастила поставки газа в ЕС на четверть

Россия с начала года нарастила поставки газа в ЕС на четверть - РИА Новости, 23.12.2024

Россия с начала года нарастила поставки газа в ЕС на четверть

Россия в январе — ноябре этого года нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:03:00+03:00

2024-12-23T05:03:00+03:00

2024-12-23T09:08:00+03:00

экономика

россия

норвегия

турецкий поток

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия в январе — ноябре этого года нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть — до 49,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. Основной прирост обеспечили трубопроводные поставки: за 11 месяцев они увеличились на 26 процентов и составили 30,3 миллиарда кубометров. Это примерно 11,1 процента от всего европейского газового импорта против 8,4 процента годом ранее.Одновременно выросли и поставки сжиженного природного газа — на 18,2%, до 19,3 миллиарда кубометров. Здесь доля России достигла 7,1% с 5,7% в январе — ноябре прошлого года.В результате на Россию с начала года пришлось 18,3% в газовом импорте Евросоюза против 14% годом ранее. Главным образом российский газ поступал в ЕС в виде СПГ (7,1% от европейского импорта), через "Турецкий поток" (5,6%) и только потом через Украину (5,5%). При этом в целом Евросоюз снижает объемы импорта газа — за год они сократились почти на шесть процентов и составили 271,5 миллиарда кубометров. Главным поставщиком осталась Норвегия, которая увеличила экспорт на 3,6% — до 85,2 миллиарда кубометров.Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому ощутимо снизилась.В конце года истекает заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.В четверг президент Владимир Путин во время пресс-конференции уже напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа и подчеркнул, что это не проблема России.

https://ria.ru/20241221/gaz-1990599832.html

https://ria.ru/20241203/gaz-1987007080.html

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990252041.html

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экономика, россия, норвегия, турецкий поток