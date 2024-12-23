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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 23.12.2024
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00:12 23.12.2024 (обновлено: 07:51 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/rossija-1990752801.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 23.12.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Последняя шестидневная рабочая неделя в 2024 году начинается в России, она продлится до 28 декабря включительно. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T00:12:00+03:00
2024-12-23T07:51:00+03:00
общество
россия
праздники
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Последняя шестидневная рабочая неделя в 2024 году начинается в России, она продлится до 28 декабря включительно.Выходной в субботу, 28 декабря, был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день — 31 декабря — стал нерабочим после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.Двадцать восьмое декабря при этом не будет сокращенным, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако работодатель сам может определить продолжительность дня сотрудников и сделать его короче."Однако в каждой организации формально или неформально руководители определяют фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки", — объяснял РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
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общество, россия, праздники
Общество, Россия, Праздники
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В России началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя

© iStock.com / HispanolisticЛюди в офисе
Люди в офисе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© iStock.com / Hispanolistic
Люди в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Последняя шестидневная рабочая неделя в 2024 году начинается в России, она продлится до 28 декабря включительно.
Выходной в субботу, 28 декабря, был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день — 31 декабря — стал нерабочим после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.
Двадцать восьмое декабря при этом не будет сокращенным, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако работодатель сам может определить продолжительность дня сотрудников и сделать его короче.
"Однако в каждой организации формально или неформально руководители определяют фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки", — объяснял РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
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