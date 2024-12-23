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ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой, заявил Рогов - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 23.12.2024 (обновлено: 08:14 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/rogov-1990768748.html
ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой, заявил Рогов
ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой, заявил Рогов - РИА Новости, 23.12.2024
ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:07:00+03:00
2024-12-23T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал новые атаки ВСУ на васильевском направлении запорожской линии фронта самоубийством. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ после долгой паузы возобновили наступательные действия на васильевском направлении на левобережной части Запорожской области близь Днепра. Основные бои сейчас идут в Каменском. По противнику наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация, российские войска не допустили прорыва линии обороны, враг несет существенные потери. "Новые атаки, предпринимаемые украинскими боевиками, сродни самоубийству. Складывается впечатление, что киевский режим сознательно бросает своих солдат на убой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ стягивает на данное направление дополнительное подкрепление, рассчитывая прорвать линии обороны российских войск в районе Каменского, но получают отпор. "Тяжелые бои продолжаются", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20241223/orban-1990759107.html
https://ria.ru/20241223/ukraina-1990725412.html
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владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой, заявил Рогов

Рогов назвал новые атаки ВСУ на Васильевском направлении самоубийством

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал новые атаки ВСУ на васильевском направлении запорожской линии фронта самоубийством.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ после долгой паузы возобновили наступательные действия на васильевском направлении на левобережной части Запорожской области близь Днепра. Основные бои сейчас идут в Каменском. По противнику наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация, российские войска не допустили прорыва линии обороны, враг несет существенные потери.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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"Новые атаки, предпринимаемые украинскими боевиками, сродни самоубийству. Складывается впечатление, что киевский режим сознательно бросает своих солдат на убой", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ВСУ стягивает на данное направление дополнительное подкрепление, рассчитывая прорвать линии обороны российских войск в районе Каменского, но получают отпор.
"Тяжелые бои продолжаются", - сказал Рогов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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