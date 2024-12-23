https://ria.ru/20241223/rogov-1990768748.html

ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой, заявил Рогов

ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой, заявил Рогов - РИА Новости, 23.12.2024

ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:07:00+03:00

2024-12-23T08:07:00+03:00

2024-12-23T08:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал новые атаки ВСУ на васильевском направлении запорожской линии фронта самоубийством. Ранее Рогов сообщал, что ВСУ после долгой паузы возобновили наступательные действия на васильевском направлении на левобережной части Запорожской области близь Днепра. Основные бои сейчас идут в Каменском. По противнику наносятся удары артиллерией, задействована фронтовая авиация, российские войска не допустили прорыва линии обороны, враг несет существенные потери. "Новые атаки, предпринимаемые украинскими боевиками, сродни самоубийству. Складывается впечатление, что киевский режим сознательно бросает своих солдат на убой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ стягивает на данное направление дополнительное подкрепление, рассчитывая прорвать линии обороны российских войск в районе Каменского, но получают отпор. "Тяжелые бои продолжаются", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20241223/orban-1990759107.html

https://ria.ru/20241223/ukraina-1990725412.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир рогов, вооруженные силы украины