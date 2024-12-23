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Рогов: ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 23.12.2024 (обновлено: 07:26 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/rogov-1990766895.html
Рогов: ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 23.12.2024
Рогов: ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районе города Орехов и села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:23:00+03:00
2024-12-23T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
херсонская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районе города Орехов и села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нанесли серию ударов в районе Орехова и Малой Токмачки, накрыв позиции противника", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, ВС РФ продвинулись вперед в районе Нестерянки, улучшив свои позиции по переднему краю. Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка и Каменское Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241223/rogov-1990764905.html
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россия, запорожская область, херсонская область , владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов: ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

Рогов: ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в районе Орехова и Малой Токмачки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районе города Орехов и села Малая Токмачка на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска нанесли серию ударов в районе Орехова и Малой Токмачки, накрыв позиции противника", - сказал Рогов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов
06:07
Кроме того, по его словам, ВС РФ продвинулись вперед в районе Нестерянки, улучшив свои позиции по переднему краю.
Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка и Каменское Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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