Рейтинг@Mail.ru
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/rogov-1990764905.html
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов
Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T06:07:00+03:00
2024-12-23T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_556bf1999b1507884a4e2c036974bac9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ вышли на окраины Сторожевого, за село начались бои. Сторожевое находится южнее Времевки и Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Есть успехи наших ребят на времевском направлении. Враг с боями выбит из Сторожевого. Сейчас в селе наши ребята проводят зачистку", - сказал Рогов. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html
https://ria.ru/20241123/novoselka-1985321660.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_548614ef0dc6bb5ae67729e7e614adbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов

Рогов: ВС России начали зачистку села Сторожевое на времевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ вышли на окраины Сторожевого, за село начались бои. Сторожевое находится южнее Времевки и Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках
Вчера, 20:24
"Есть успехи наших ребят на времевском направлении. Враг с боями выбит из Сторожевого. Сейчас в селе наши ребята проводят зачистку", - сказал Рогов.
Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов
23 ноября, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала