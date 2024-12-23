https://ria.ru/20241223/rogov-1990764905.html
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов
Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T06:07:00+03:00
2024-12-23T06:07:00+03:00
2024-12-23T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ вышли на окраины Сторожевого, за село начались бои. Сторожевое находится южнее Времевки и Великой Новоселки, где расположен крупный командный и логистический пункт противника. "Есть успехи наших ребят на времевском направлении. Враг с боями выбит из Сторожевого. Сейчас в селе наши ребята проводят зачистку", - сказал Рогов. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html
https://ria.ru/20241123/novoselka-1985321660.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России начали зачистку села Сторожевое, заявил Рогов
Рогов: ВС России начали зачистку села Сторожевое на времевском направлении