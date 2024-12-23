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Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 г
Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 г - РИА Новости, 23.12.2024
Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 г
Региональные доплаты в виде своеобразных "зарплат" для родителей на период от рождения ребенка до достижения им трех лет появятся в Нижегородской области в 2025 РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:41:00+03:00
2024-12-23T17:41:00+03:00
2024-12-23T17:41:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
пособие по безработице
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Региональные доплаты в виде своеобразных "зарплат" для родителей на период от рождения ребенка до достижения им трех лет появятся в Нижегородской области в 2025 году, заявил глава региона Глеб Никитин. Губернатор Нижегородской области объявил о новом пакете мер поддержки семей, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе, в ходе подведения итогов Года семьи. Никитин заявил, что воспитание детей — это ответственная работа, и за профессию "родитель" будут платить. По его словам, в регионе вводятся региональные доплаты к федеральному материнскому капиталу. Теперь общая сумма выплат за каждого ребенка, рожденного с 1 июля 2025 года, составит 1 миллион рублей. "За первого ребенка это будет 1 миллион рублей с учетом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течение 3 лет ежемесячно в размере 10 тысяч рублей. За второго ребенка – 500 тысяч рублей можно будет получить разово и по 20 тысяч получать ежемесячно (в течение трех лет как "зарплату" родителей), за третьего ребенка и далее – можно будет получить по 30 тысяч рублей в месяц. При этом за 3-го ребенка 700 тысяч можно будет потратить разово, а с четвертого ребенка – весь 1 миллион можно будет потратить разово на соответствующие цели, как и федеральный маткапитал", - сказал Никитин. Он пояснил, что сумма в 1 миллион рублей за первого и второго ребенка складывается с учетом федерального маткапитала и дополнения из регионального бюджета, за третьего и последующих детей – 1 миллион полностью за счет областного бюджета. "Это будет очень значимая поддержка. Например, в случае рождения трех погодок мама будет получать 60 тысяч рублей ежемесячно", - отметил губернатор Нижегородской области. Он подчеркнул, что новые выплаты получат все семьи, независимо от критериев нуждаемости и среднедушевого дохода. В завершение выступления Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи Нижегородской области.
https://ria.ru/20241220/nikitin-1990489996.html
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нижегородская область, глеб никитин, пособие по безработице
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Пособие по безработице
Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 г
Глеб Никитин: в Нижегородской области в 2025 г введут зарплаты для родителей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Региональные доплаты в виде своеобразных "зарплат" для родителей на период от рождения ребенка до достижения им трех лет появятся в Нижегородской области в 2025 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области
объявил о новом пакете мер поддержки семей, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе, в ходе подведения итогов Года семьи.
Никитин
заявил, что воспитание детей — это ответственная работа, и за профессию "родитель" будут платить. По его словам, в регионе вводятся региональные доплаты к федеральному материнскому капиталу. Теперь общая сумма выплат за каждого ребенка, рожденного с 1 июля 2025 года, составит 1 миллион рублей.
"За первого ребенка это будет 1 миллион рублей с учетом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течение 3 лет ежемесячно в размере 10 тысяч рублей. За второго ребенка – 500 тысяч рублей можно будет получить разово и по 20 тысяч получать ежемесячно (в течение трех лет как "зарплату" родителей), за третьего ребенка и далее – можно будет получить по 30 тысяч рублей в месяц. При этом за 3-го ребенка 700 тысяч можно будет потратить разово, а с четвертого ребенка – весь 1 миллион можно будет потратить разово на соответствующие цели, как и федеральный маткапитал", - сказал Никитин.
Он пояснил, что сумма в 1 миллион рублей за первого и второго ребенка складывается с учетом федерального маткапитала и дополнения из регионального бюджета, за третьего и последующих детей – 1 миллион полностью за счет областного бюджета.
"Это будет очень значимая поддержка. Например, в случае рождения трех погодок мама будет получать 60 тысяч рублей ежемесячно", - отметил губернатор Нижегородской области. Он подчеркнул, что новые выплаты получат все семьи, независимо от критериев нуждаемости и среднедушевого дохода.
В завершение выступления Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи Нижегородской области.