https://ria.ru/20241223/roditeli-1990867857.html

Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 г

Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 г - РИА Новости, 23.12.2024

Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 г

Региональные доплаты в виде своеобразных "зарплат" для родителей на период от рождения ребенка до достижения им трех лет появятся в Нижегородской области в 2025 РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:41:00+03:00

2024-12-23T17:41:00+03:00

2024-12-23T17:41:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

пособие по безработице

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/59/1560415987_0:348:2968:2018_1920x0_80_0_0_4368066ef279244ceadfc19e946ccff0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Региональные доплаты в виде своеобразных "зарплат" для родителей на период от рождения ребенка до достижения им трех лет появятся в Нижегородской области в 2025 году, заявил глава региона Глеб Никитин. Губернатор Нижегородской области объявил о новом пакете мер поддержки семей, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе, в ходе подведения итогов Года семьи. Никитин заявил, что воспитание детей — это ответственная работа, и за профессию "родитель" будут платить. По его словам, в регионе вводятся региональные доплаты к федеральному материнскому капиталу. Теперь общая сумма выплат за каждого ребенка, рожденного с 1 июля 2025 года, составит 1 миллион рублей. "За первого ребенка это будет 1 миллион рублей с учетом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течение 3 лет ежемесячно в размере 10 тысяч рублей. За второго ребенка – 500 тысяч рублей можно будет получить разово и по 20 тысяч получать ежемесячно (в течение трех лет как "зарплату" родителей), за третьего ребенка и далее – можно будет получить по 30 тысяч рублей в месяц. При этом за 3-го ребенка 700 тысяч можно будет потратить разово, а с четвертого ребенка – весь 1 миллион можно будет потратить разово на соответствующие цели, как и федеральный маткапитал", - сказал Никитин. Он пояснил, что сумма в 1 миллион рублей за первого и второго ребенка складывается с учетом федерального маткапитала и дополнения из регионального бюджета, за третьего и последующих детей – 1 миллион полностью за счет областного бюджета. "Это будет очень значимая поддержка. Например, в случае рождения трех погодок мама будет получать 60 тысяч рублей ежемесячно", - отметил губернатор Нижегородской области. Он подчеркнул, что новые выплаты получат все семьи, независимо от критериев нуждаемости и среднедушевого дохода. В завершение выступления Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи Нижегородской области.

https://ria.ru/20241220/nikitin-1990489996.html

https://ria.ru/20241219/lyulin-1990216304.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, глеб никитин, пособие по безработице