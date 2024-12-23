В США оценили вероятность обсуждения с Россией соглашения о РСМД
Кимбалл: США и РФ вряд ли начнут обсуждать соглашения о баллистических ракетах
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США и Россия вряд ли в ближайшем будущем начнут обсуждать соглашения о баллистических ракетах средней дальности, считает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"Маловероятно, что в ближайшем будущем будут обсуждаться новые соглашения по ограничению баллистических ракет средней дальности, но здесь в интересах лидеров в Вашингтоне и столицах НАТО, а также России изучить, как можно по крайней мере ограничить или запретить размещение ядерных баллистических и крылатых ракет средней дальности на западе России и в Европе", - сказал он РИА Новости.
Как указал Кимбалл, данные ракеты имеют очень короткое время полета до своих целей, являются дестабилизирующими и опасными, если оснащены ядерными боеголовками.
"Я ожидаю, что России, вероятно, потребуется выдвинуть вариант своего более раннего предложения по ограничению ядерных ракет средней дальности, чтобы начать обсуждение", - добавил директор ассоциации.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.