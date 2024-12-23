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В США оценили вероятность обсуждения с Россией соглашения о РСМД - РИА Новости, 23.12.2024
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10:18 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/rf-1990781713.html
В США оценили вероятность обсуждения с Россией соглашения о РСМД
В США оценили вероятность обсуждения с Россией соглашения о РСМД - РИА Новости, 23.12.2024
В США оценили вероятность обсуждения с Россией соглашения о РСМД
США и Россия вряд ли в ближайшем будущем начнут обсуждать соглашения о баллистических ракетах средней дальности, считает исполнительный директор американской... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:18:00+03:00
2024-12-23T10:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США и Россия вряд ли в ближайшем будущем начнут обсуждать соглашения о баллистических ракетах средней дальности, считает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. "Маловероятно, что в ближайшем будущем будут обсуждаться новые соглашения по ограничению баллистических ракет средней дальности, но здесь в интересах лидеров в Вашингтоне и столицах НАТО, а также России изучить, как можно по крайней мере ограничить или запретить размещение ядерных баллистических и крылатых ракет средней дальности на западе России и в Европе", - сказал он РИА Новости. Как указал Кимбалл, данные ракеты имеют очень короткое время полета до своих целей, являются дестабилизирующими и опасными, если оснащены ядерными боеголовками. "Я ожидаю, что России, вероятно, потребуется выдвинуть вариант своего более раннего предложения по ограничению ядерных ракет средней дальности, чтобы начать обсуждение", - добавил директор ассоциации. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
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россия, москва, вашингтон (штат), в мире
Россия, Москва, Вашингтон (штат), В мире
В США оценили вероятность обсуждения с Россией соглашения о РСМД

Кимбалл: США и РФ вряд ли начнут обсуждать соглашения о баллистических ракетах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. США и Россия вряд ли в ближайшем будущем начнут обсуждать соглашения о баллистических ракетах средней дальности, считает исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"Маловероятно, что в ближайшем будущем будут обсуждаться новые соглашения по ограничению баллистических ракет средней дальности, но здесь в интересах лидеров в Вашингтоне и столицах НАТО, а также России изучить, как можно по крайней мере ограничить или запретить размещение ядерных баллистических и крылатых ракет средней дальности на западе России и в Европе", - сказал он РИА Новости.
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Как указал Кимбалл, данные ракеты имеют очень короткое время полета до своих целей, являются дестабилизирующими и опасными, если оснащены ядерными боеголовками.
"Я ожидаю, что России, вероятно, потребуется выдвинуть вариант своего более раннего предложения по ограничению ядерных ракет средней дальности, чтобы начать обсуждение", - добавил директор ассоциации.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
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