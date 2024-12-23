https://ria.ru/20241223/reshetnikov-1990752265.html

Решетников рассказал о новом подходе к льготному кредитованию

Решетников рассказал о новом подходе к льготному кредитованию - РИА Новости, 23.12.2024

Решетников рассказал о новом подходе к льготному кредитованию

Власти при пересмотре подходов к льготному кредитованию отраслей экономики в РФ будут стимулировать бизнес привлекать в проекты собственные средства, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T00:04:00+03:00

2024-12-23T00:04:00+03:00

2024-12-23T00:04:00+03:00

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти при пересмотре подходов к льготному кредитованию отраслей экономики в РФ будут стимулировать бизнес привлекать в проекты собственные средства, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. На минувшей неделе Решетников рассказывал журналистам, что в арсенале правительства и Банка России есть целый комплекс совместных инициатив для борьбы с инфляцией. Одна из них касается изменения подхода к льготным программам кредитования. Министр отмечал, что необходим мониторинг того, насколько кабмин своей политикой субсидирования процентных ставок влияет на денежно-кредитную политику. "Если говорить про бизнес, то мы будем делать бюджетную поддержку нейтральной к формам привлечения средств. Сейчас мы, по сути, софинансируем только долг, не поддерживая вложение собственного капитала. Бизнесменам проще пойти в банк за льготным кредитом, чем входить в проекты своими деньгами. Это один момент", - сказал Решетников в интервью изданию "Эксперт". Другой момент, по его словам, это унификация подходов к субсидированию. "В каких-то программах у нас гарантируется кредитная ставка заемщику. Например, 3%. Из-за этого сейчас 90% процентного риска лежит на бюджете. Мы будем вводить дифференцированный подход. Например, по привлечению займов на пополнение оборотных средств будет компенсироваться только 50% роста ключевой ставки... По инвестиционным кредитам будем переходить в режим не прямого субсидирования процентной ставки, а предоставления капгранта в зависимости от объема инвестиций. То есть у бизнесмена будет выбор между собственными и заемными средствами на ту часть проекта, которая не покрывается субсидией. Хочешь — бери кредит, хочешь — доставай из кармана", - продолжил министр. По словам Решетникова, в 2024 году правительство поддержало выдачу 700 миллиардов рублей кредитов с льготной ставкой для бизнеса. "А еще была и льготная ипотека. Все это достаточно существенно увеличило объем денег в экономике. Следующий шаг в рамках будущих мер поддержки — их приоритизация, усиление адресного подхода для ключевых отраслей и справедливое распределение рисков между государством и бизнесом", - пояснил он. Министр также рассказал, что кредитование госкомпаний - предмет особого внимания со стороны правительства. "У многих госкомпаний огромные остатки на депозитах, при этом долг растет. У других есть проекты в инвестпрограммах, эффективность которых неочевидна. Их сокращение, кстати, неизбежно: не может быть так, что частный бизнес урезает расходы, а госсектор пребывает как будто в другой реальности. Наконец, у третьих превышены адекватные показатели отношения долга к денежному потоку и так далее. Со всем этим мы будем работать", - заявил глава Минэкономразвития.

https://ria.ru/20241129/rubl-1986408308.html

https://ria.ru/20241121/minfin-1984957468.html

https://ria.ru/20240924/reshetnikov-1974481156.html

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)