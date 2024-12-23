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В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы - РИА Новости, 23.12.2024
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08:36 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/rejsy-1990771539.html
В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы
В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы - РИА Новости, 23.12.2024
В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы
Авиарейсы из-за неблагоприятных погодных условий задержаны в понедельник из аэропортов Горно-Алтайска, Новокузнецка, Норильска, Томска, сообщает... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:36:00+03:00
2024-12-23T08:36:00+03:00
москва
горно-алтайск
новокузнецк
аэрофлот
западно-сибирская транспортная прокуратура
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НОВОСИБИРСК, 23 дек - РИА Новости. Авиарейсы из-за неблагоприятных погодных условий задержаны в понедельник из аэропортов Горно-Алтайска, Новокузнецка, Норильска, Томска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Сегодня в аэропорту Горно-Алтайска по причине неблагоприятных метеоусловий задержано отправление рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина направлен рейс авиакомпании "Сибирь", следовавший из Москвы. Ожидает вылета более 300 пассажиров, из них 12 детей", - говорится в сообщении. Также в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова объявлена задержка рейсов авиакомпаний "РедВингс", "Северный ветер" и "Аэрофлот" в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург продолжительностью более пяти часов. Ожидают вылета более 400 пассажиров, из них семь детей. "По причине неблагоприятных метеоусловий (метель) в районе международного аэропорта Норильск имени Н.Н. Урванцева ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "НордСтар" в Москву, Сочи, Красноярск. Более 480 пассажиров, из них 34 ребенка, ожидают вылета. На запасные аэродромы в города Красноярск и Сургут приземлились воздушные суда, следовавшие из городов Новосибирска и Красноярска", - также сообщили в прокуратуре. По причине позднего прибытия самолетов в международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова задержано отправление рейсов авиакомпании "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Сочи. Вылета ожидают свыше 300 пассажиров, из них 19 детей. "Горно-Алтайской, Новокузнецкой, Норильской, Томской, Новосибирской и Красноярской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20241223/issledovanie-1990767651.html
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москва, горно-алтайск, новокузнецк, аэрофлот, западно-сибирская транспортная прокуратура
Москва, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Аэрофлот, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы

В четырех сибирских аэропортах из-за метели задержались рейсы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 23 дек - РИА Новости. Авиарейсы из-за неблагоприятных погодных условий задержаны в понедельник из аэропортов Горно-Алтайска, Новокузнецка, Норильска, Томска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Сегодня в аэропорту Горно-Алтайска по причине неблагоприятных метеоусловий задержано отправление рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина направлен рейс авиакомпании "Сибирь", следовавший из Москвы. Ожидает вылета более 300 пассажиров, из них 12 детей", - говорится в сообщении.
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Также в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова объявлена задержка рейсов авиакомпаний "РедВингс", "Северный ветер" и "Аэрофлот" в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург продолжительностью более пяти часов. Ожидают вылета более 400 пассажиров, из них семь детей.
"По причине неблагоприятных метеоусловий (метель) в районе международного аэропорта Норильск имени Н.Н. Урванцева ограничен прием и вылет воздушных судов.
Объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "НордСтар" в Москву, Сочи, Красноярск. Более 480 пассажиров, из них 34 ребенка, ожидают вылета. На запасные аэродромы в города Красноярск и Сургут приземлились воздушные суда, следовавшие из городов Новосибирска и Красноярска", - также сообщили в прокуратуре.
По причине позднего прибытия самолетов в международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова задержано отправление рейсов авиакомпании "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Сочи. Вылета ожидают свыше 300 пассажиров, из них 19 детей.
"Горно-Алтайской, Новокузнецкой, Норильской, Томской, Новосибирской и Красноярской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - отметили в надзорном ведомстве.
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МоскваГорно-АлтайскНовокузнецкАэрофлотЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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