В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы
В четырех сибирских аэропортах из-за метели задержались рейсы
Самолет в небе. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 23 дек - РИА Новости. Авиарейсы из-за неблагоприятных погодных условий задержаны в понедельник из аэропортов Горно-Алтайска, Новокузнецка, Норильска, Томска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Сегодня в аэропорту Горно-Алтайска по причине неблагоприятных метеоусловий задержано отправление рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина направлен рейс авиакомпании "Сибирь", следовавший из Москвы. Ожидает вылета более 300 пассажиров, из них 12 детей", - говорится в сообщении.
Также в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова объявлена задержка рейсов авиакомпаний "РедВингс", "Северный ветер" и "Аэрофлот" в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург продолжительностью более пяти часов. Ожидают вылета более 400 пассажиров, из них семь детей.
"По причине неблагоприятных метеоусловий (метель) в районе международного аэропорта Норильск имени Н.Н. Урванцева ограничен прием и вылет воздушных судов.
Объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "НордСтар" в Москву, Сочи, Красноярск. Более 480 пассажиров, из них 34 ребенка, ожидают вылета. На запасные аэродромы в города Красноярск и Сургут приземлились воздушные суда, следовавшие из городов Новосибирска и Красноярска", - также сообщили в прокуратуре.
По причине позднего прибытия самолетов в международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова задержано отправление рейсов авиакомпании "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Сочи. Вылета ожидают свыше 300 пассажиров, из них 19 детей.
"Горно-Алтайской, Новокузнецкой, Норильской, Томской, Новосибирской и Красноярской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - отметили в надзорном ведомстве.