https://ria.ru/20241223/rejsy-1990771539.html

В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы

В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы - РИА Новости, 23.12.2024

В четырех сибирских аэропортах из-за погоды задержались рейсы

Авиарейсы из-за неблагоприятных погодных условий задержаны в понедельник из аэропортов Горно-Алтайска, Новокузнецка, Норильска, Томска, сообщает... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:36:00+03:00

2024-12-23T08:36:00+03:00

2024-12-23T08:36:00+03:00

москва

горно-алтайск

новокузнецк

аэрофлот

западно-сибирская транспортная прокуратура

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НОВОСИБИРСК, 23 дек - РИА Новости. Авиарейсы из-за неблагоприятных погодных условий задержаны в понедельник из аэропортов Горно-Алтайска, Новокузнецка, Норильска, Томска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Сегодня в аэропорту Горно-Алтайска по причине неблагоприятных метеоусловий задержано отправление рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь" из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина направлен рейс авиакомпании "Сибирь", следовавший из Москвы. Ожидает вылета более 300 пассажиров, из них 12 детей", - говорится в сообщении. Также в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова объявлена задержка рейсов авиакомпаний "РедВингс", "Северный ветер" и "Аэрофлот" в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург продолжительностью более пяти часов. Ожидают вылета более 400 пассажиров, из них семь детей. "По причине неблагоприятных метеоусловий (метель) в районе международного аэропорта Норильск имени Н.Н. Урванцева ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "НордСтар" в Москву, Сочи, Красноярск. Более 480 пассажиров, из них 34 ребенка, ожидают вылета. На запасные аэродромы в города Красноярск и Сургут приземлились воздушные суда, следовавшие из городов Новосибирска и Красноярска", - также сообщили в прокуратуре. По причине позднего прибытия самолетов в международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова задержано отправление рейсов авиакомпании "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Сочи. Вылета ожидают свыше 300 пассажиров, из них 19 детей. "Горно-Алтайской, Новокузнецкой, Норильской, Томской, Новосибирской и Красноярской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20241223/issledovanie-1990767651.html

https://ria.ru/20241221/samolet-1990614186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, горно-алтайск, новокузнецк, аэрофлот, западно-сибирская транспортная прокуратура