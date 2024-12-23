Рейтинг@Mail.ru
Российские разведчики уничтожили средства связи ВСУ в Орехове - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 23.12.2024 (обновлено: 08:28 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/razvedchiki-1990762372.html
Российские разведчики уничтожили средства связи ВСУ в Орехове
Российские разведчики уничтожили средства связи ВСУ в Орехове - РИА Новости, 23.12.2024
Российские разведчики уничтожили средства связи ВСУ в Орехове
Разведчики 291-го полка группировки российских войск "Днепр" уничтожают средства связи украинских боевиков в городе Орехов на подконтрольной Киеву Запорожской... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T04:50:00+03:00
2024-12-23T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990770356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06a112071acba46662d0fd9674dbe86d.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Разведчики 291-го полка группировки российских войск "Днепр" уничтожают средства связи украинских боевиков в городе Орехов на подконтрольной Киеву Запорожской области, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Немец". Город Орехов находится в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области и является крупным тыловым центром ВСУ. "Расчет БПЛА разведроты 291-го полка выявил место расположения ретрансляционных антенн и антенн, обеспечивающих связь передовых подразделений противника с командными пунктами. Они располагались в городе Орехов. Антенны уничтожены, связь противника нарушена", - рассказал "Немец". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241222/vojska-1990739703.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения ретрансляционных антенн ВСУ в Орехове
РИА Новости показывает первые кадры из Орехова.
2024-12-23T04:50
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990770356_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2eac11955ad72eb8be292dcd04e8a910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Российские разведчики уничтожили средства связи ВСУ в Орехове

Разведчики 291-го полка уничтожили ретрансляционные антенны ВСУ в Орехове

Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Разведчики 291-го полка группировки российских войск "Днепр" уничтожают средства связи украинских боевиков в городе Орехов на подконтрольной Киеву Запорожской области, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Немец".
Город Орехов находится в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области и является крупным тыловым центром ВСУ.
"Расчет БПЛА разведроты 291-го полка выявил место расположения ретрансляционных антенн и антенн, обеспечивающих связь передовых подразделений противника с командными пунктами. Они располагались в городе Орехов. Антенны уничтожены, связь противника нарушена", - рассказал "Немец".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово
Вчера, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала