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Российские разведчики уничтожили средства связи ВСУ в Орехове

Российские разведчики уничтожили средства связи ВСУ в Орехове - РИА Новости, 23.12.2024

Российские разведчики уничтожили средства связи ВСУ в Орехове

Разведчики 291-го полка группировки российских войск "Днепр" уничтожают средства связи украинских боевиков в городе Орехов на подконтрольной Киеву Запорожской... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T04:50:00+03:00

2024-12-23T04:50:00+03:00

2024-12-23T08:28:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Разведчики 291-го полка группировки российских войск "Днепр" уничтожают средства связи украинских боевиков в городе Орехов на подконтрольной Киеву Запорожской области, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Немец". Город Орехов находится в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области и является крупным тыловым центром ВСУ. "Расчет БПЛА разведроты 291-го полка выявил место расположения ретрансляционных антенн и антенн, обеспечивающих связь передовых подразделений противника с командными пунктами. Они располагались в городе Орехов. Антенны уничтожены, связь противника нарушена", - рассказал "Немец". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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Кадры уничтожения ретрансляционных антенн ВСУ в Орехове РИА Новости показывает первые кадры из Орехова. 2024-12-23T04:50 true PT0M14S

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запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины