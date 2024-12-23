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Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 23.12.2024 (обновлено: 22:18 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/pvo-1990907714.html
Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область
Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область - РИА Новости, 23.12.2024
Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область
Силы ПВО отражают атаку врага в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T21:42:00+03:00
2024-12-23T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
миллерово
юрий слюсарь
украина
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку врага в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА... Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь уточнил, что пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.
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россия
ростовская область
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россия, ростовская область, миллерово, юрий слюсарь , украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Миллерово, Юрий Слюсарь , Украина
Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область

Слюсарь: ПВО отражает атаки беспилотников на Ростовскую область

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку врага в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА... Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьМиллеровоЮрий СлюсарьУкраина
 
 
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