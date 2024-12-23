https://ria.ru/20241223/pvo-1990907714.html

Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область - РИА Новости, 23.12.2024

Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО отражают атаку врага в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T21:42:00+03:00

2024-12-23T21:42:00+03:00

2024-12-23T22:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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миллерово

юрий слюсарь

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку врага в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА... Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь уточнил, что пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.

https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html

россия

ростовская область

миллерово

украина

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россия, ростовская область, миллерово, юрий слюсарь , украина