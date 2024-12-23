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Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область
Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область - РИА Новости, 23.12.2024
Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область
Силы ПВО отражают атаку врага в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T21:42:00+03:00
2024-12-23T21:42:00+03:00
2024-12-23T22:18:00+03:00
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юрий слюсарь
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку врага в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь БПЛА, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА... Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь уточнил, что пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.
https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html
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россия, ростовская область, миллерово, юрий слюсарь , украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Миллерово, Юрий Слюсарь , Украина
Силы ПВО отражают атаки БПЛА на Ростовскую область
Слюсарь: ПВО отражает атаки беспилотников на Ростовскую область