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Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях

Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях

Президент России Владимир Путин в 2024 году принял участие в более чем 220 внешнеполитических мероприятиях, в которых участвовало руководство 54 стран, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:30:00+03:00

2024-12-23T18:30:00+03:00

2024-12-23T18:31:00+03:00

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белоруссия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2024 году принял участие в более чем 220 внешнеполитических мероприятиях, в которых участвовало руководство 54 стран, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Внешнеполитическая повестка нашего президента в 2024 году была весьма насыщенной. Мы посчитали, что за год президент поучаствовал в более чем 220 мероприятиях. Это и переговоры, это личные встречи, это телефонные разговоры, контакты по видеоконференцсвязи и так далее. Более 220 мероприятий, в которых участвовало руководство 54 государств", - сказал Ушаков журналистам в понедельник. По его словам, глава государства совершил 11 выездов за рубеж, в том числе по два раза в Белоруссию и Казахстан, а также в Китай, Узбекистан, КНДР, Вьетнам, Азербайджан, Монголию и Туркменистан. Кроме того, Путин принимал по традиции участие в многосторонних встречах на высшем уровне в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, участвовал в ПМЭФ, ВЭФ и был хозяином на саммите лидеров стран БРИКС в казани в октябре, добавил Ушаков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, казахстан, юрий ушаков, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, одкб