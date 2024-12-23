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Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях - РИА Новости, 23.12.2024
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18:30 23.12.2024 (обновлено: 18:31 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/putin-1990877298.html
Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях
Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях
Президент России Владимир Путин в 2024 году принял участие в более чем 220 внешнеполитических мероприятиях, в которых участвовало руководство 54 стран, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:30:00+03:00
2024-12-23T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2024 году принял участие в более чем 220 внешнеполитических мероприятиях, в которых участвовало руководство 54 стран, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Внешнеполитическая повестка нашего президента в 2024 году была весьма насыщенной. Мы посчитали, что за год президент поучаствовал в более чем 220 мероприятиях. Это и переговоры, это личные встречи, это телефонные разговоры, контакты по видеоконференцсвязи и так далее. Более 220 мероприятий, в которых участвовало руководство 54 государств", - сказал Ушаков журналистам в понедельник. По его словам, глава государства совершил 11 выездов за рубеж, в том числе по два раза в Белоруссию и Казахстан, а также в Китай, Узбекистан, КНДР, Вьетнам, Азербайджан, Монголию и Туркменистан. Кроме того, Путин принимал по традиции участие в многосторонних встречах на высшем уровне в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, участвовал в ПМЭФ, ВЭФ и был хозяином на саммите лидеров стран БРИКС в казани в октябре, добавил Ушаков.
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россия, белоруссия, казахстан, юрий ушаков, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, одкб
Россия, Белоруссия, Казахстан, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ
Ушаков рассказал об участии Путина во внешнеполитических мероприятиях

Ушаков: Путин в 2024 г участвовал в более 220 внешнеполитических мероприятиях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2024 году принял участие в более чем 220 внешнеполитических мероприятиях, в которых участвовало руководство 54 стран, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«
"Внешнеполитическая повестка нашего президента в 2024 году была весьма насыщенной. Мы посчитали, что за год президент поучаствовал в более чем 220 мероприятиях. Это и переговоры, это личные встречи, это телефонные разговоры, контакты по видеоконференцсвязи и так далее. Более 220 мероприятий, в которых участвовало руководство 54 государств", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.
По его словам, глава государства совершил 11 выездов за рубеж, в том числе по два раза в Белоруссию и Казахстан, а также в Китай, Узбекистан, КНДР, Вьетнам, Азербайджан, Монголию и Туркменистан.
Кроме того, Путин принимал по традиции участие в многосторонних встречах на высшем уровне в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, участвовал в ПМЭФ, ВЭФ и был хозяином на саммите лидеров стран БРИКС в казани в октябре, добавил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии проводов по окончании государственного визита в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков рассказал о зарубежных визитах Путина в этом году
Вчера, 18:13
 
РоссияБелоруссияКазахстанЮрий УшаковВладимир ПутинЕвразийский экономический союзСНГОДКБ
 
 
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