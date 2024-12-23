https://ria.ru/20241223/putin-1990827767.html

Путин призвал не допустить исчерпания лимитов по программам поддержки

Путин призвал не допустить исчерпания лимитов по программам поддержки - РИА Новости, 23.12.2024

Путин призвал не допустить исчерпания лимитов по программам поддержки

Нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки граждан были исчерпаны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:50:00+03:00

2024-12-23T13:50:00+03:00

2024-12-23T13:50:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки граждан были исчерпаны, заявил президент России Владимир Путин. "Надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках. Чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Вот прошу таких вещей тоже не допускать", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20241028/putin-1980502443.html

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россия, владимир путин, экономика