https://ria.ru/20241223/putin-1990827767.html
Путин призвал не допустить исчерпания лимитов по программам поддержки
Путин призвал не допустить исчерпания лимитов по программам поддержки - РИА Новости, 23.12.2024
Путин призвал не допустить исчерпания лимитов по программам поддержки
Нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки граждан были исчерпаны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:50:00+03:00
2024-12-23T13:50:00+03:00
2024-12-23T13:50:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки граждан были исчерпаны, заявил президент России Владимир Путин. "Надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках. Чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Вот прошу таких вещей тоже не допускать", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20241028/putin-1980502443.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал не допустить исчерпания лимитов по программам поддержки
Путин призвал не допускать исчерпания лимитов по программам поддержки граждан