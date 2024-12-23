https://ria.ru/20241223/putin-1990824197.html

Путин: льготное кредитование помогает семьям улучшить жилищные условия

Путин: льготное кредитование помогает семьям улучшить жилищные условия - РИА Новости, 23.12.2024

Путин: льготное кредитование помогает семьям улучшить жилищные условия

Сотни тысяч семей в России улучшили свои жилищные условия с помощью программы льготного кредитования - Путин РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:36:00+03:00

2024-12-23T13:36:00+03:00

2024-12-23T13:36:00+03:00

россия

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Сотни тысяч семей в России улучшили свои жилищные условия с помощью программы льготного кредитования - Путин

россия

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2024

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россия