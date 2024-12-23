https://ria.ru/20241223/putin-1990823489.html
Путин обозначил задачу России в экономике
Путин обозначил задачу России в экономике - РИА Новости, 23.12.2024
Путин обозначил задачу России в экономике
Сейчас перед Россией стоит системная задача – обеспечить переход к сбалансированному росту экономики при низкой безработице и умеренной инфляции, заявил... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:32:00+03:00
2024-12-23T13:32:00+03:00
2024-12-23T13:44:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
втб (банк)
россия зовет!
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сейчас перед Россией стоит системная задача – обеспечить переход к сбалансированному росту экономики при низкой безработице и умеренной инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин."В начале декабря на форуме ВТБ "Россия зовет" и на заседании совета по стратегическому развитию отмечал, что в экономической сфере перед нами стоит важная, системная задача, а именно – переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Президент назвал это залогом и базовым условием для достижения национальных целей развития, успешного выполнения государственных программ и национальных проектов.
https://ria.ru/20241220/ekonomika-1990434494.html
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россия, экономика, владимир путин, втб (банк), россия зовет!
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВТБ (банк), Россия зовет!
Путин обозначил задачу России в экономике
Путин назвал сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию задачей России