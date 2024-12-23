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Путин обозначил задачу России в экономике - РИА Новости, 23.12.2024
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13:32 23.12.2024 (обновлено: 13:44 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/putin-1990823489.html
Путин обозначил задачу России в экономике
Путин обозначил задачу России в экономике - РИА Новости, 23.12.2024
Путин обозначил задачу России в экономике
Сейчас перед Россией стоит системная задача – обеспечить переход к сбалансированному росту экономики при низкой безработице и умеренной инфляции, заявил... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:32:00+03:00
2024-12-23T13:44:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
втб (банк)
россия зовет!
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сейчас перед Россией стоит системная задача – обеспечить переход к сбалансированному росту экономики при низкой безработице и умеренной инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин."В начале декабря на форуме ВТБ "Россия зовет" и на заседании совета по стратегическому развитию отмечал, что в экономической сфере перед нами стоит важная, системная задача, а именно – переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Президент назвал это залогом и базовым условием для достижения национальных целей развития, успешного выполнения государственных программ и национальных проектов.
https://ria.ru/20241220/ekonomika-1990434494.html
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россия, экономика, владимир путин, втб (банк), россия зовет!
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВТБ (банк), Россия зовет!
Путин обозначил задачу России в экономике

Путин назвал сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию задачей России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сейчас перед Россией стоит системная задача – обеспечить переход к сбалансированному росту экономики при низкой безработице и умеренной инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В начале декабря на форуме ВТБ "Россия зовет" и на заседании совета по стратегическому развитию отмечал, что в экономической сфере перед нами стоит важная, системная задача, а именно – переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент назвал это залогом и базовым условием для достижения национальных целей развития, успешного выполнения государственных программ и национальных проектов.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Набиуллина рассказала о неординарной ситуации в экономике
20 декабря, 15:40
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинВТБ (банк)Россия зовет!
 
 
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