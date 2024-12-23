https://ria.ru/20241223/putin-1990804334.html

Песков: Путин будет рад видеть тех, кто готов разделить память о Победе

Песков: Путин будет рад видеть тех, кто готов разделить память о Победе - РИА Новости, 23.12.2024

Песков: Путин будет рад видеть тех, кто готов разделить память о Победе

Президент России Владимир Путин 9 мая будет рад видеть в Москве тех, кто готов разделить с Россией память о Победе, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 мая будет рад видеть в Москве тех, кто готов разделить с Россией память о Победе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он это подтвердил публично ещё до того, как приехал. Эта тема, безусловно, застрагивалась. Конечно, президент Путин будет рад видеть и господина (премьер-министра Словакии Роберта) Фицо, и всех других, кто готов разделить с нами память о великой Победе и значение этой великой Победы для мира", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема юбилея Победы и подтвердил ли Фицо, что приедет в Москву.Президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее Песков. Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

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россия, москва, словакия, владимир путин, дмитрий песков, политика