https://ria.ru/20241223/putin-1990799706.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 23.12.2024

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, его вступительное слово будет в открытом режиме, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:12:00+03:00

2024-12-23T12:12:00+03:00

2024-12-23T12:12:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990351418_167:0:2967:1575_1920x0_80_0_0_3d31b85f9e8b60b3087a4a0e6cbb1a02.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, его вступительное слово будет в открытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день внутренних закрытых встреч и совещаний у президента. В середине дня он планирует провести совещание по экономическим вопросам, будет вступительное слово президента в открытом режиме", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин регулярно проводит совещания с экономическим блоком кабмина, администрацией президента. "Темы будут обозначены во вступительном слове", - добавил он.

https://ria.ru/20241223/putin-1990789595.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков