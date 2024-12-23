https://ria.ru/20241223/putin-1990799706.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 23.12.2024
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, его вступительное слово будет в открытом режиме, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:12:00+03:00
2024-12-23T12:12:00+03:00
2024-12-23T12:12:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, его вступительное слово будет в открытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день внутренних закрытых встреч и совещаний у президента. В середине дня он планирует провести совещание по экономическим вопросам, будет вступительное слово президента в открытом режиме", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин регулярно проводит совещания с экономическим блоком кабмина, администрацией президента. "Темы будут обозначены во вступительном слове", - добавил он.
https://ria.ru/20241223/putin-1990789595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Песков: Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам