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Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 23.12.2024
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12:12 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/putin-1990799706.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 23.12.2024
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, его вступительное слово будет в открытом режиме, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:12:00+03:00
2024-12-23T12:12:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, его вступительное слово будет в открытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день внутренних закрытых встреч и совещаний у президента. В середине дня он планирует провести совещание по экономическим вопросам, будет вступительное слово президента в открытом режиме", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин регулярно проводит совещания с экономическим блоком кабмина, администрацией президента. "Темы будут обозначены во вступительном слове", - добавил он.
https://ria.ru/20241223/putin-1990789595.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Песков: Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам, его вступительное слово будет в открытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Сегодня день внутренних закрытых встреч и совещаний у президента. В середине дня он планирует провести совещание по экономическим вопросам, будет вступительное слово президента в открытом режиме", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин регулярно проводит совещания с экономическим блоком кабмина, администрацией президента.
"Темы будут обозначены во вступительном слове", - добавил он.
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