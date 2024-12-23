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"Глупая аналитика". На Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 23.12.2024
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11:09 23.12.2024 (обновлено: 15:48 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/putin-1990789595.html
"Глупая аналитика". На Западе неожиданно высказались о Путине
"Глупая аналитика". На Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 23.12.2024
"Глупая аналитика". На Западе неожиданно высказались о Путине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х раскритиковал западные СМИ за глупые заявление о президенте России Владимире... РИА Новости, 23.12.2024
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россия
москва
европа
александр грушко
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВ, 23 дек — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х раскритиковал западные СМИ за глупые заявление о президенте России Владимире Путине.&quot;Газета The Guardian считает, что Путин желает добиться &quot;мирового господства&quot;. Именно такую глупую аналитику мы получаем, когда нам даже не позволяют обсуждать беспокойство России по поводу вопросов безопасности&quot;, — указал Дизен.Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 20 декабря заявлял, что НАТО продолжает готовиться к вооруженному конфликту с Россией и агрессивное поведение альянса учитывается в процессе планирования в области обороны.
https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html
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россия, москва, европа, александр грушко, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, Александр Грушко, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Глупая аналитика". На Западе неожиданно высказались о Путине

Профессор Дизен раскритиковал западные СМИ за глупые заявления о Путине

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином Дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином Дворе. Архивное фото
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МОСКВ, 23 дек — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х раскритиковал западные СМИ за глупые заявление о президенте России Владимире Путине.
«

"Газета The Guardian считает, что Путин желает добиться "мирового господства". Именно такую глупую аналитику мы получаем, когда нам даже не позволяют обсуждать беспокойство России по поводу вопросов безопасности", — указал Дизен.

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10:19
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 20 декабря заявлял, что НАТО продолжает готовиться к вооруженному конфликту с Россией и агрессивное поведение альянса учитывается в процессе планирования в области обороны.
Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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