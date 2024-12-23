https://ria.ru/20241223/putin-1990789595.html
"Глупая аналитика". На Западе неожиданно высказались о Путине
"Глупая аналитика". На Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 23.12.2024
"Глупая аналитика". На Западе неожиданно высказались о Путине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х раскритиковал западные СМИ за глупые заявление о президенте России Владимире... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:09:00+03:00
2024-12-23T11:09:00+03:00
2024-12-23T15:48:00+03:00
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МОСКВ, 23 дек — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х раскритиковал западные СМИ за глупые заявление о президенте России Владимире Путине."Газета The Guardian считает, что Путин желает добиться "мирового господства". Именно такую глупую аналитику мы получаем, когда нам даже не позволяют обсуждать беспокойство России по поводу вопросов безопасности", — указал Дизен.Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 20 декабря заявлял, что НАТО продолжает готовиться к вооруженному конфликту с Россией и агрессивное поведение альянса учитывается в процессе планирования в области обороны.
https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html
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россия, москва, европа, александр грушко, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, Александр Грушко, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Глупая аналитика". На Западе неожиданно высказались о Путине
Профессор Дизен раскритиковал западные СМИ за глупые заявления о Путине