https://ria.ru/20241223/putin-1990766696.html

Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков

Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков - РИА Новости, 23.12.2024

Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T07:19:00+03:00

2024-12-23T07:19:00+03:00

2024-12-23T08:41:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В январе будут", — сказал он.Представитель Кремля не уточнил, куда именно планируются визиты. "Мы сообщим", — добавил собеседник агентства.Последний раз в конце ноября Путин посещал с зарубежным визитом Казахстан, где принял участие в саммите ОДКБ.

https://ria.ru/20241129/kreml-1986411111.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин