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Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков - РИА Новости, 23.12.2024
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07:19 23.12.2024 (обновлено: 08:41 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/putin-1990766696.html
Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков
Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков - РИА Новости, 23.12.2024
Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:19:00+03:00
2024-12-23T08:41:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&quot;В январе будут&quot;, — сказал он.Представитель Кремля не уточнил, куда именно планируются визиты. "Мы сообщим", — добавил собеседник агентства.Последний раз в конце ноября Путин посещал с зарубежным визитом Казахстан, где принял участие в саммите ОДКБ.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков

Песков: Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"В январе будут", — сказал он.

Представитель Кремля не уточнил, куда именно планируются визиты.
"Мы сообщим", — добавил собеседник агентства.
Последний раз в конце ноября Путин посещал с зарубежным визитом Казахстан, где принял участие в саммите ОДКБ.
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