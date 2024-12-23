https://ria.ru/20241223/putin-1990766696.html
Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков
Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков - РИА Новости, 23.12.2024
Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:19:00+03:00
2024-12-23T07:19:00+03:00
2024-12-23T08:41:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В январе будут", — сказал он.Представитель Кремля не уточнил, куда именно планируются визиты. "Мы сообщим", — добавил собеседник агентства.Последний раз в конце ноября Путин посещал с зарубежным визитом Казахстан, где принял участие в саммите ОДКБ.
https://ria.ru/20241129/kreml-1986411111.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин планирует зарубежные поездки в январе, сообщил Песков
Песков: Путин планирует зарубежные поездки в январе следующего года