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Фицо обсудил с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.12.2024
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00:28 23.12.2024 (обновлено: 00:29 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/putin-1990753545.html
Фицо обсудил с Путиным ситуацию на Украине
Фицо обсудил с Путиным ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.12.2024
Фицо обсудил с Путиным ситуацию на Украине
Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T00:28:00+03:00
2024-12-23T00:29:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией. "В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Фицо, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР". Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241222/fitso-1990747354.html
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в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков, facebook
В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Facebook
Фицо обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Фицо заявил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине и двухсторонние отношения

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
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БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией.
"В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву
Вчера, 22:20
По словам Фицо, этому помогут и мероприятия, которые связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, "где решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР".
Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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00:22
 
В миреРоссияУкраинаСловакияРоберт ФицоВладимир ПутинДмитрий ПесковFacebook
 
 
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