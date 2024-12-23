https://ria.ru/20241223/putin-1990753229.html

Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад, заявил Фицо

Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад, заявил Фицо - РИА Новости, 23.12.2024

Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад, заявил Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ и дальше поставлять газ на Запад. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T00:22:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ и дальше поставлять газ на Запад. Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять газ и дальше на Запад и в Словакию, что с учетом подхода украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

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россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков, facebook