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Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад, заявил Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
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00:22 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/putin-1990753229.html
Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад, заявил Фицо
Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад, заявил Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад, заявил Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ и дальше поставлять газ на Запад. РИА Новости, 23.12.2024
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БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ и дальше поставлять газ на Запад. Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять газ и дальше на Запад и в Словакию, что с учетом подхода украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков, facebook
Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Facebook
Путин подтвердил готовность России поставлять газ на Запад, заявил Фицо

Премьер Словакии Фицо заявил о готовности России поставлять газ на Запад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ и дальше поставлять газ на Запад.
Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять газ и дальше на Запад и в Словакию, что с учетом подхода украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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