Рейтинг@Mail.ru
Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/pushilin-1990781307.html
Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин
Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.12.2024
Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин
Под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:15:00+03:00
2024-12-23T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Видим продвижение и, по сути, выдавливание противника из Курахова и работу наших подразделений в окрестностях самого населенного пункта. И уже только на северо-западе в Курахове противник еще имеет возможность находиться, но есть ощущение, что это ненадолго, потому что наши подразделения продолжают свою работу по освобождению территории населенного пункта", - сказал Пушилин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html
https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html
курахово
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин

Пушилин считает, что ВСУ скоро оставят северо-запад Курахово

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Видим продвижение и, по сути, выдавливание противника из Курахова и работу наших подразделений в окрестностях самого населенного пункта. И уже только на северо-западе в Курахове противник еще имеет возможность находиться, но есть ощущение, что это ненадолго, потому что наши подразделения продолжают свою работу по освобождению территории населенного пункта", - сказал Пушилин.
Украинские военные в Курахово - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине
08:49
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала