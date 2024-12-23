https://ria.ru/20241223/pushilin-1990781307.html
Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин
Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.12.2024
Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин
Под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:15:00+03:00
2024-12-23T10:15:00+03:00
2024-12-23T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Видим продвижение и, по сути, выдавливание противника из Курахова и работу наших подразделений в окрестностях самого населенного пункта. И уже только на северо-западе в Курахове противник еще имеет возможность находиться, но есть ощущение, что это ненадолго, потому что наши подразделения продолжают свою работу по освобождению территории населенного пункта", - сказал Пушилин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html
https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html
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РИА Новости
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курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин
Пушилин считает, что ВСУ скоро оставят северо-запад Курахово