https://ria.ru/20241223/pushilin-1990781307.html

Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин

Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.12.2024

Под контролем ВСУ остается только северо-запад Курахово, заявил Пушилин

Под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:15:00+03:00

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2024-12-23T10:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Видим продвижение и, по сути, выдавливание противника из Курахова и работу наших подразделений в окрестностях самого населенного пункта. И уже только на северо-западе в Курахове противник еще имеет возможность находиться, но есть ощущение, что это ненадолго, потому что наши подразделения продолжают свою работу по освобождению территории населенного пункта", - сказал Пушилин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html

https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины