Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство проектируемого проезда № 714 провели на юге Москвы - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:20 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/proezd-1990801964.html
Благоустройство проектируемого проезда № 714 провели на юге Москвы
Благоустройство проектируемого проезда № 714 провели на юге Москвы - РИА Новости, 23.12.2024
Благоустройство проектируемого проезда № 714 провели на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству проектируемого проезда № 714 на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:20:00+03:00
2024-12-23T12:20:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству проектируемого проезда № 714 на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новый проезд, который еще год назад был заброшенной территорией вдоль Павелецкой железной дороги, соединил Варшавское шоссе и Новоданиловскую набережную. Сейчас им активно пользуются автомобилисты и пешеходы. Задачей было обеспечить доступность офисных зданий и транспортных объектов, разгрузить дороги в этом районе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 1,2 километра. "Сделали удобные тротуары общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров, вдоль насыпи железной дороги выполнили устройство проезжей части с асфальтовым покрытием, нанесли дорожную разметку, организовали наземные пешеходные переходы. Вдоль новой дороги установили фонари с энергосберегающими светодиодными светильниками", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В проектируемом проезде № 714 разбили 1,7 тысячи "квадратов" газона.
https://ria.ru/20241223/moskva-1990783926.html
https://realty.ria.ru/20241223/navigatsiya-1990364963.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Благоустройство проектируемого проезда № 714 провели на юге Москвы

Петр Бирюков: В Москве провели благоустройство проектируемого проезда № 714

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству проектируемого проезда № 714 на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новый проезд, который еще год назад был заброшенной территорией вдоль Павелецкой железной дороги, соединил Варшавское шоссе и Новоданиловскую набережную. Сейчас им активно пользуются автомобилисты и пешеходы. Задачей было обеспечить доступность офисных зданий и транспортных объектов, разгрузить дороги в этом районе", - рассказал Бирюков.
Фонтан Витали - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Москве отремонтировали фонтан "Витали"
10:36
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 1,2 километра.
"Сделали удобные тротуары общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров, вдоль насыпи железной дороги выполнили устройство проезжей части с асфальтовым покрытием, нанесли дорожную разметку, организовали наземные пешеходные переходы. Вдоль новой дороги установили фонари с энергосберегающими светодиодными светильниками", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В проектируемом проезде № 714 разбили 1,7 тысячи "квадратов" газона.
Установка юбилейного городского указателя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
До цели 100 метров: топ популярных вопросов про знаки навигации в Москве
10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала