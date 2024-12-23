https://ria.ru/20241223/proezd-1990801964.html

Благоустройство проектируемого проезда № 714 провели на юге Москвы

Благоустройство проектируемого проезда № 714 провели на юге Москвы - РИА Новости, 23.12.2024

Благоустройство проектируемого проезда № 714 провели на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству проектируемого проезда № 714 на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству проектируемого проезда № 714 на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новый проезд, который еще год назад был заброшенной территорией вдоль Павелецкой железной дороги, соединил Варшавское шоссе и Новоданиловскую набережную. Сейчас им активно пользуются автомобилисты и пешеходы. Задачей было обеспечить доступность офисных зданий и транспортных объектов, разгрузить дороги в этом районе", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 1,2 километра. "Сделали удобные тротуары общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров, вдоль насыпи железной дороги выполнили устройство проезжей части с асфальтовым покрытием, нанесли дорожную разметку, организовали наземные пешеходные переходы. Вдоль новой дороги установили фонари с энергосберегающими светодиодными светильниками", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В проектируемом проезде № 714 разбили 1,7 тысячи "квадратов" газона.

https://ria.ru/20241223/moskva-1990783926.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы