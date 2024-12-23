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Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии, заявил Фицо

Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии, заявил Фицо - РИА Новости, 23.12.2024

Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии, заявил Фицо

Владимир Зеленский, поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T00:57:00+03:00

2024-12-23T00:57:00+03:00

2024-12-23T00:57:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "(Зеленский) также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20241212/zapad-1988748080.html

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в мире, россия, словакия, ссср, роберт фицо, владимир зеленский, facebook, санкции в отношении россии