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Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии, заявил Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
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00:57 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/premer-1990754935.html
Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии, заявил Фицо
Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии, заявил Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии, заявил Фицо
Владимир Зеленский, поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T00:57:00+03:00
2024-12-23T00:57:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "(Зеленский) также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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в мире, россия, словакия, ссср, роберт фицо, владимир зеленский, facebook, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Словакия, СССР, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Facebook, Санкции в отношении России
Зеленский ставит под угрозу работу АЭС в Словакии, заявил Фицо

Фицо: Зеленский, поддерживая санкции, ставит под угрозу работу АЭС в Словакии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, поддерживая санкции против атомной отрасли РФ, ставит под угрозу работу словацких АЭС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"(Зеленский) также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее Фицо предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Запад не смог ослабить Россию, заявил словацкий премьер
12 декабря, 09:44
 
В миреРоссияСловакияСССРРоберт ФицоВладимир ЗеленскийFacebookСанкции в отношении России
 
 
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