https://ria.ru/20241223/polsha-1990829294.html
В Польше вспыхнул скандал из-за пряников в форме свастики
В Польше вспыхнул скандал из-за пряников в форме свастики - РИА Новости, 23.12.2024
В Польше вспыхнул скандал из-за пряников в форме свастики
Скандал вспыхнул в Польше из-за поведения студентов в городе Иновроцлав, которые принесли на предрождественскую встречу в свое училище пряники в форме свастики, РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:59:00+03:00
2024-12-23T13:59:00+03:00
2024-12-23T13:59:00+03:00
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ВАРШАВА, 23 дек – РИА Новости. Скандал вспыхнул в Польше из-за поведения студентов в городе Иновроцлав, которые принесли на предрождественскую встречу в свое училище пряники в форме свастики, распевали нацистские песни и взрывали петарды, сообщает Gazeta Wyborcza. Демонстрация нацистской символики и пропаганда фашизма в Польше запрещены законом. "Ученики принесли имбирные пряники в форме свастики, запустили петарды и пели нацистские песни", - сообщает издание. Весь инцидент был записан на видео, которое позже стало вирусным. На видеоматериалах видно, как студенты делают нацистские жесты и исполняют песни на нацистскую тематику. По словам очевидцев, во время встречи не было традиционных колядок и преобладали музыкальные записи агрессивного содержания. Руководство Академии образования незамедлительно отреагировало на эти события, которые стали достоянием широкой общественности. В официальном заявлении учебного заведения подчеркивается, что школа выразила "возмущение и осуждение поведения учеников, зафиксированного на видео". Руководство академии также заявило, что к учащимся, принявшим участие в скандальном мероприятии, будут применены соответствующие меры в соответствии с регламентом учебного заведения. "Мы глубоко сожалеем и приносим извинения всем, кого затронул этот инцидент. Как школьное сообщество, мы заботимся о развитии отношений, основанных на толерантности, ответственности и уважении к другим людям", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240526/vecherinka-1948449535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, gazeta wyborcza
В мире, Польша, Gazeta Wyborcza
В Польше вспыхнул скандал из-за пряников в форме свастики
Gazeta Wyborcza: в Польше студенты распевали нацистские песни и взрывали петарды
ВАРШАВА, 23 дек – РИА Новости.
Скандал вспыхнул в Польше из-за поведения студентов в городе Иновроцлав, которые принесли на предрождественскую встречу в свое училище пряники в форме свастики, распевали нацистские песни и взрывали петарды, сообщает Gazeta Wyborcza
.
Демонстрация нацистской символики и пропаганда фашизма в Польше
запрещены законом.
"Ученики принесли имбирные пряники в форме свастики, запустили петарды и пели нацистские песни", - сообщает издание. Весь инцидент был записан на видео, которое позже стало вирусным.
На видеоматериалах видно, как студенты делают нацистские жесты и исполняют песни на нацистскую тематику. По словам очевидцев, во время встречи не было традиционных колядок и преобладали музыкальные записи агрессивного содержания.
Руководство Академии образования незамедлительно отреагировало на эти события, которые стали достоянием широкой общественности. В официальном заявлении учебного заведения подчеркивается, что школа выразила "возмущение и осуждение поведения учеников, зафиксированного на видео".
Руководство академии также заявило, что к учащимся, принявшим участие в скандальном мероприятии, будут применены соответствующие меры в соответствии с регламентом учебного заведения.
"Мы глубоко сожалеем и приносим извинения всем, кого затронул этот инцидент. Как школьное сообщество, мы заботимся о развитии отношений, основанных на толерантности, ответственности и уважении к другим людям", - говорится в заявлении.