Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/peterburg-1990864991.html
В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата
В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата - РИА Новости, 23.12.2024
В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте местной жительницы Антонины Золотаревой, обвиняемой по статье о... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:28:00+03:00
2024-12-23T17:28:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
красногвардейский район
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте местной жительницы Антонины Золотаревой, обвиняемой по статье о теракте после поджога банкомата Сбербанка, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В субботу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании 68-летней женщины по подозрению в поджоге банкомата в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе, о взрыве в котором сообщал глава районной администрации Андрей Хорт. Как установили правоохранители, фигурантка выполняла указания неизвестных злоумышленников. Как уточняет судебная пресс-служба, в воскресенье Золотаревой предъявили обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (теракт). Она частично признала вину. "Красногвардейский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антонины Золотаревой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Золотаревой стражу по 20.02.2025", – говорится в сообщении. В понедельник Колпинский районный суд также отправил под стражу пенсионера Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге двух банкоматов и попытке поджечь еще один.
https://ria.ru/20241223/podzhog-1990831610.html
россия
санкт-петербург
красногвардейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, красногвардейский район, сбербанк россии
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Сбербанк России
В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата

В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в поджоге банкомата Сбербанка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте местной жительницы Антонины Золотаревой, обвиняемой по статье о теракте после поджога банкомата Сбербанка, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В субботу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании 68-летней женщины по подозрению в поджоге банкомата в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе, о взрыве в котором сообщал глава районной администрации Андрей Хорт. Как установили правоохранители, фигурантка выполняла указания неизвестных злоумышленников.
Как уточняет судебная пресс-служба, в воскресенье Золотаревой предъявили обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (теракт). Она частично признала вину.
"Красногвардейский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антонины Золотаревой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Золотаревой стражу по 20.02.2025", – говорится в сообщении.
В понедельник Колпинский районный суд также отправил под стражу пенсионера Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге двух банкоматов и попытке поджечь еще один.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Петербурге мужчину арестовали за поджог военкомата
14:18
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала