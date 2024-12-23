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В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата
В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата - РИА Новости, 23.12.2024
В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте местной жительницы Антонины Золотаревой, обвиняемой по статье о... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:28:00+03:00
2024-12-23T17:28:00+03:00
2024-12-23T17:28:00+03:00
происшествия
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красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте местной жительницы Антонины Золотаревой, обвиняемой по статье о теракте после поджога банкомата Сбербанка, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В субботу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании 68-летней женщины по подозрению в поджоге банкомата в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе, о взрыве в котором сообщал глава районной администрации Андрей Хорт. Как установили правоохранители, фигурантка выполняла указания неизвестных злоумышленников. Как уточняет судебная пресс-служба, в воскресенье Золотаревой предъявили обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ (теракт). Она частично признала вину. "Красногвардейский районный суд... рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антонины Золотаревой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ... Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Золотаревой стражу по 20.02.2025", – говорится в сообщении. В понедельник Колпинский районный суд также отправил под стражу пенсионера Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге двух банкоматов и попытке поджечь еще один.
https://ria.ru/20241223/podzhog-1990831610.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, красногвардейский район, сбербанк россии
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Сбербанк России
В Петербурге арестовали обвиняемую в поджоге банкомата
В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в поджоге банкомата Сбербанка