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Песков опроверг сообщения о желании жены Асада уехать из России
Песков опроверг сообщения о желании жены Асада уехать из России - РИА Новости, 23.12.2024
Песков опроверг сообщения о желании жены Асада уехать из России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о якобы запросе супругой президента Сирии Башара Асада "спецразрешения для выезда из РФ",... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:34:00+03:00
2024-12-23T12:34:00+03:00
2024-12-23T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о якобы запросе супругой президента Сирии Башара Асада "спецразрешения для выезда из РФ", заявил, что это не соответствует действительности. "Нет, не соответствует ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о якобы желании жены Асада развестись с ним и уехать из России и о том, что самому Асаду якобы ограничили выезд из Москвы и заморозили имущество. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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россия, москва, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024, политика
Россия, Москва, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Политика
Песков опроверг сообщения о желании жены Асада уехать из России
Песков опроверг сообщения о запросе женой Асада разрешения для выезда из России