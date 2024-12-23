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Песков опроверг сообщения о желании жены Асада уехать из России - РИА Новости, 23.12.2024
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12:34 23.12.2024 (обновлено: 12:36 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/peskov-1990805720.html
Песков опроверг сообщения о желании жены Асада уехать из России
Песков опроверг сообщения о желании жены Асада уехать из России - РИА Новости, 23.12.2024
Песков опроверг сообщения о желании жены Асада уехать из России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о якобы запросе супругой президента Сирии Башара Асада "спецразрешения для выезда из РФ",... РИА Новости, 23.12.2024
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2024-12-23T12:36:00+03:00
россия
москва
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о якобы запросе супругой президента Сирии Башара Асада "спецразрешения для выезда из РФ", заявил, что это не соответствует действительности. "Нет, не соответствует ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о якобы желании жены Асада развестись с ним и уехать из России и о том, что самому Асаду якобы ограничили выезд из Москвы и заморозили имущество. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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россия, москва, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024, политика
Россия, Москва, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Политика
Песков опроверг сообщения о желании жены Асада уехать из России

Песков опроверг сообщения о запросе женой Асада разрешения для выезда из России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о якобы запросе супругой президента Сирии Башара Асада "спецразрешения для выезда из РФ", заявил, что это не соответствует действительности.
"Нет, не соответствует ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о якобы желании жены Асада развестись с ним и уехать из России и о том, что самому Асаду якобы ограничили выезд из Москвы и заморозили имущество.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента
10 декабря, 12:17
 
РоссияМоскваБашар АсадДмитрий ПесковОбострение ситуации в Сирии — 2024Политика
 
 
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