https://ria.ru/20241223/peru-1990763660.html

Полицейский в костюме Гринча устроил охоту за наркоторговцами в Перу

Полицейский в костюме Гринча устроил охоту за наркоторговцами в Перу - РИА Новости, 23.12.2024

Полицейский в костюме Гринча устроил охоту за наркоторговцами в Перу

Офицер полиции Перу, переодетый Гринчем, ворвался с кувалдой в наркопритон в Лиме, в результате обыска было изъято большое количество марихуаны, сообщило... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:33:00+03:00

2024-12-23T05:33:00+03:00

2024-12-23T08:22:00+03:00

в мире

перу

лима (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990770020_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7f465a529ed33ed2879801321b9d9452.jpg

МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Офицер полиции Перу, переодетый Гринчем, ворвался с кувалдой в наркопритон в Лиме, в результате обыска было изъято большое количество марихуаны, сообщило министерство внутренних дел южноамериканской страны. "Гринч из перуанской полиции положил конец Рождеству розничных торговцев наркотиками. В ходе быстрой операции Зеленый Отряд переодел одного из своих агентов в Гринча, чтобы застать врасплох банду торговцев наркотиками. Изъято большое количество марихуаны", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х. На приложенных кадрах оперативной съемки видно, как мужчина в костюме сказочного героя Гринча вышибает кувалдой дверь дома, после чего в сопровождении сотрудников полиции проводит обыск, допрашивает и задерживает находящихся внутри. Согласно озвученной информации, в результате рейда была накрыта группировка, известная как "мафия Сан-Бартоло", которая торговала наркотиками на южных курортах страны.

https://ria.ru/20240108/narkotorgovtsy-1920103826.html

перу

лима (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гринч задержал перуанских наркоторговцев Гринч похитил Рождество у перуанских наркоторговцев. МВД Перу поделилось видео с полицейским в костюме сказочного зелёного монстра, который принял участие в операции в Лиме. Гринч выбил кувалдой дверь наркопритона, участвовал в обыске и допрашивал задержанных. В ходе рейда изъяли большое количество наркотиков. 2024-12-23T05:33 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, перу, лима (город)