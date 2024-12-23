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Полицейский в костюме Гринча устроил охоту за наркоторговцами в Перу - РИА Новости, 23.12.2024
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05:33 23.12.2024 (обновлено: 08:22 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/peru-1990763660.html
Полицейский в костюме Гринча устроил охоту за наркоторговцами в Перу
Полицейский в костюме Гринча устроил охоту за наркоторговцами в Перу - РИА Новости, 23.12.2024
Полицейский в костюме Гринча устроил охоту за наркоторговцами в Перу
Офицер полиции Перу, переодетый Гринчем, ворвался с кувалдой в наркопритон в Лиме, в результате обыска было изъято большое количество марихуаны, сообщило... РИА Новости, 23.12.2024
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МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Офицер полиции Перу, переодетый Гринчем, ворвался с кувалдой в наркопритон в Лиме, в результате обыска было изъято большое количество марихуаны, сообщило министерство внутренних дел южноамериканской страны. "Гринч из перуанской полиции положил конец Рождеству розничных торговцев наркотиками. В ходе быстрой операции Зеленый Отряд переодел одного из своих агентов в Гринча, чтобы застать врасплох банду торговцев наркотиками. Изъято большое количество марихуаны", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х. На приложенных кадрах оперативной съемки видно, как мужчина в костюме сказочного героя Гринча вышибает кувалдой дверь дома, после чего в сопровождении сотрудников полиции проводит обыск, допрашивает и задерживает находящихся внутри. Согласно озвученной информации, в результате рейда была накрыта группировка, известная как "мафия Сан-Бартоло", которая торговала наркотиками на южных курортах страны.
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Гринч задержал перуанских наркоторговцев
Гринч похитил Рождество у перуанских наркоторговцев. МВД Перу поделилось видео с полицейским в костюме сказочного зелёного монстра, который принял участие в операции в Лиме. Гринч выбил кувалдой дверь наркопритона, участвовал в обыске и допрашивал задержанных. В ходе рейда изъяли большое количество наркотиков.
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в мире, перу, лима (город)
В мире, Перу, Лима (город)
Полицейский в костюме Гринча устроил охоту за наркоторговцами в Перу

Офицер полиции в костюме Гринча устроил охоту за наркоторговцами в Лиме

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МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Офицер полиции Перу, переодетый Гринчем, ворвался с кувалдой в наркопритон в Лиме, в результате обыска было изъято большое количество марихуаны, сообщило министерство внутренних дел южноамериканской страны.
"Гринч из перуанской полиции положил конец Рождеству розничных торговцев наркотиками. В ходе быстрой операции Зеленый Отряд переодел одного из своих агентов в Гринча, чтобы застать врасплох банду торговцев наркотиками. Изъято большое количество марихуаны", - говорится в сообщении в блоге министерства в Х.
На приложенных кадрах оперативной съемки видно, как мужчина в костюме сказочного героя Гринча вышибает кувалдой дверь дома, после чего в сопровождении сотрудников полиции проводит обыск, допрашивает и задерживает находящихся внутри.
Согласно озвученной информации, в результате рейда была накрыта группировка, известная как "мафия Сан-Бартоло", которая торговала наркотиками на южных курортах страны.
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