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В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра
В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра - РИА Новости, 23.12.2024
В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра
Telegram-аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина был взломан, злоумышленники разместили в ленте пост оскорбительного содержания. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:41:00+03:00
2024-12-23T22:41:00+03:00
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ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Telegram-аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина был взломан, злоумышленники разместили в ленте пост оскорбительного содержания. В 21.34 мск в Telegram-аккаунте мэра появился пост оскорбительного содержания с информацией о физиологическом состоянии главы краевого центра. Очень быстро публикация была удалена. Примерно через 10 минут появилась информация о взломе учетной записи. "Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность", - говорится в последнем сообщении. Мэр предложил жителям читать его официальную страницу в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988920773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, пермь, telegram
Технологии, Пермь, Telegram
В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра
Telegram-аккаунт главы Перми взломали, разместив пост оскорбительного содержания