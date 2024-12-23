Рейтинг@Mail.ru
В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 23.12.2024 (обновлено: 22:42 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/perm-1990910888.html
В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра
В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра - РИА Новости, 23.12.2024
В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра
Telegram-аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина был взломан, злоумышленники разместили в ленте пост оскорбительного содержания. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:41:00+03:00
2024-12-23T22:42:00+03:00
технологии
пермь
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Telegram-аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина был взломан, злоумышленники разместили в ленте пост оскорбительного содержания. В 21.34 мск в Telegram-аккаунте мэра появился пост оскорбительного содержания с информацией о физиологическом состоянии главы краевого центра. Очень быстро публикация была удалена. Примерно через 10 минут появилась информация о взломе учетной записи. "Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность", - говорится в последнем сообщении. Мэр предложил жителям читать его официальную страницу в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241212/khinshteyn-1988920773.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, пермь, telegram
Технологии, Пермь, Telegram
В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра

Telegram-аккаунт главы Перми взломали, разместив пост оскорбительного содержания

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Telegram-аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина был взломан, злоумышленники разместили в ленте пост оскорбительного содержания.
В 21.34 мск в Telegram-аккаунте мэра появился пост оскорбительного содержания с информацией о физиологическом состоянии главы краевого центра. Очень быстро публикация была удалена. Примерно через 10 минут появилась информация о взломе учетной записи.
«
"Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность", - говорится в последнем сообщении.
Мэр предложил жителям читать его официальную страницу в соцсети "ВКонтакте".
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
На прямой линии с Хинштейном произошла хакерская атака
12 декабря, 21:25
 
ТехнологииПермьTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала