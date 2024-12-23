https://ria.ru/20241223/perm-1990910888.html

В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра

В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра - РИА Новости, 23.12.2024

В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра

Telegram-аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина был взломан, злоумышленники разместили в ленте пост оскорбительного содержания. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T22:41:00+03:00

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ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Telegram-аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина был взломан, злоумышленники разместили в ленте пост оскорбительного содержания. В 21.34 мск в Telegram-аккаунте мэра появился пост оскорбительного содержания с информацией о физиологическом состоянии главы краевого центра. Очень быстро публикация была удалена. Примерно через 10 минут появилась информация о взломе учетной записи. "Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность", - говорится в последнем сообщении. Мэр предложил жителям читать его официальную страницу в соцсети "ВКонтакте".

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, пермь, telegram