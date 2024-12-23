Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по Украине
Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров России и Украине
Города мира. Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной снова в Стамбуле возможно, Турция готова оказать поддержку для их начала, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью телеканалу Euronews, перевод его заявлений представило турецкое ведомство.
Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил ранее президент России Владимир Путин.
По словам Алтуна, инициированный Турцией дипломатический процесс между Россией и Украиной представляет собой достойный пример в этом направлении.
"Стамбул был представлен как мирная платформа в этом процессе и получил большое признание на международной арене. Конечно, возможно, что страны снова соберутся в Стамбуле. В этом контексте Турция как стабилизирующая держава готова оказать всевозможную поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для начала мирных переговоров. Мы считаем, что все стороны должны занять конструктивную и ответственную позицию, чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса между Россией и Украиной. Как Турция мы приложим все усилия для обеспечения не только регионального мира, но и глобальной стабильности", - сказал представитель турецкой президентской администрации.