https://ria.ru/20241223/peregovory-1990862459.html

Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по Украине

Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по Украине - РИА Новости, 23.12.2024

Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по Украине

Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной снова в Стамбуле возможно, Турция готова оказать поддержку для их начала, заявил глава управления по... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:17:00+03:00

2024-12-23T17:17:00+03:00

2024-12-23T17:29:00+03:00

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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Проведение мирных переговоров между Россией и Украиной снова в Стамбуле возможно, Турция готова оказать поддержку для их начала, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью телеканалу Euronews, перевод его заявлений представило турецкое ведомство.Россия готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей с учетом ситуации на земле, заявил ранее президент России Владимир Путин.По словам Алтуна, инициированный Турцией дипломатический процесс между Россией и Украиной представляет собой достойный пример в этом направлении."Стамбул был представлен как мирная платформа в этом процессе и получил большое признание на международной арене. Конечно, возможно, что страны снова соберутся в Стамбуле. В этом контексте Турция как стабилизирующая держава готова оказать всевозможную поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для начала мирных переговоров. Мы считаем, что все стороны должны занять конструктивную и ответственную позицию, чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса между Россией и Украиной. Как Турция мы приложим все усилия для обеспечения не только регионального мира, но и глобальной стабильности", - сказал представитель турецкой президентской администрации.

https://ria.ru/20241223/zelenskij-1990846158.html

https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, украина, стамбул