https://ria.ru/20241223/panama-1990754091.html

Президент Панамы ответил на слова Трампа о возвращении канала США

Президент Панамы ответил на слова Трампа о возвращении канала США - РИА Новости, 23.12.2024

Президент Панамы ответил на слова Трампа о возвращении канала США

Панамский канал в полной мере принадлежит Панаме на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению, заявил глава государства Хосе... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T00:39:00+03:00

2024-12-23T00:39:00+03:00

2024-12-23T01:08:00+03:00

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МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Панамский канал в полной мере принадлежит Панаме на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению, заявил глава государства Хосе Рауль Мулино, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении вернуть канал в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него."Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и останется таковым. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению... Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года, и вскоре мы будем отмечать 25-летие этой передачи", — заявил Мулино на видеозаписи, которая опубликована в его блоге в Х. Он добавил, что тарифы – это не прихоть. Они создаются публично и для открытой аудитории с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в техническом обслуживании и модернизации межокеанского водного пути."Именно так мы добились расширения канала в 2016 году... Канал не имеет прямого или косвенного контроля со стороны Китая, Европейского сообщества, США или какой-либо другой державы", — подчеркнул Мулино. По словам президента, он стремится сохранить и поддерживать хорошие и уважительные отношения с новым правительством Соединенных Штатов, однако, когда дело касается канала и суверенитета Панамы, все объединяются под одним флагом — флагом Панамы.Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Он подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72 процентов всех проходов по нему.Панамский канал — искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

https://ria.ru/20241222/tramp-1990743166.html

https://ria.ru/20240827/panama-1968652143.html

https://ria.ru/20240809/maduro-1965301529.html

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в мире, панама, сша, панамский канал, дональд трамп