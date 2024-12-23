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На Западе объяснили неадекватность Зеленского

На Западе объяснили неадекватность Зеленского - РИА Новости, 23.12.2024

На Западе объяснили неадекватность Зеленского

Непрекращающиеся провалы и чувство полной безысходности заставляют главу киевского режима Владимира Зеленского все чаще срываться и делать необдуманные... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T02:11:00+03:00

2024-12-23T02:11:00+03:00

2024-12-23T02:11:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Непрекращающиеся провалы и чувство полной безысходности заставляют главу киевского режима Владимира Зеленского все чаще срываться и делать необдуманные заявления, в том числе, и в адрес президента России Владимира Путина, демонстрируя свою некомпетентность, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Эти "нервные всплески" происходят не просто так: катастрофическая ситуация на фронте, приход Дональда Трампа в Белый дом, дефицит иностранной помощи и так далее", — говорится в материале.Оказавшись в такой ситуации, Зеленский понимает, что все ключевые решения по прекращению конфликта будут приниматься без участия Украины, а некоторые союзники заставляют киевский режим саботировать любые мирные инициативы, пишет издание. Поэтому он всячески пытается демонстрировать свою значимость на фоне президента России, пытаясь сорвать его мирные инициативы."Это все условия, которые резко повышают шансы Зеленского на исключение из игры и заставляют Киев, подталкиваемый евроатлантическими бандитами, делать все, чтобы исключить любую возможность соглашения с Москвой. Поэтому из того небытия, которое подтверждается изо дня в день, Зеленский со сценической нецензурной бранью думает, что он может "насолить" Владимиру Путину", — говорится в статье.Как отмечает автор, таким поведением глава киевского режима еще раз продемонстрировал свою некомпетентность как глава государства и выставил себя не более, чем "политическим актером".Владимир Зеленский в среду в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть под свой контроль территории Крыма и Донбасса.В четверг во время прямой линии Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.

https://ria.ru/20241222/poslanie-1990706574.html

https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990698698.html

https://ria.ru/20241222/rs-1990679564.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп