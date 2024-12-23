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В Германии оценили шансы США и НАТО на поражение "Орешника" - РИА Новости, 23.12.2024
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04:46 23.12.2024 (обновлено: 11:11 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/oreshnik-1990762124.html
В Германии оценили шансы США и НАТО на поражение "Орешника"
В Германии оценили шансы США и НАТО на поражение "Орешника" - РИА Новости, 23.12.2024
В Германии оценили шансы США и НАТО на поражение "Орешника"
Хотя США и НАТО и располагают новым поколением зенитных ракетных комплексов Patriot, они вряд ли смогут успешно противостоять "облаку целей" российского... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T04:46:00+03:00
2024-12-23T11:11:00+03:00
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БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Хотя США и НАТО и располагают новым поколением зенитных ракетных комплексов Patriot, они вряд ли смогут успешно противостоять "облаку целей" российского "Орешника", заявил РИА Новости эксперт, подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе.Президент России Владимир Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил Западу "высокотехнологичную дуэль" — выбрать объект для поражения "Орешником" в Киеве, сосредоточить вокруг него все свои силы ПВО и ПРО и попробовать перехватить российскую ракету. Позднее Путин рассказал, что в Минобороны России были разные точки зрения по поводу разработки ракетного комплекса "Орешник", и сам он присоединился к тем, кто считал, что надо его производить и испытать в боевых условиях. "Даже если запускается только одна ракета с разделяющимися головными частями (РГЧ ИН) позднее высвобождается несколько, по-видимому, пять-шесть боевых частей индивидуального наведения, которые летят к своей цели. К тому же в сопровождении могут быть и ложные цели, так что придется обнаружить и поразить не одну, а целое облако целей", — прокомментировал Розе слова Путина. США и НАТО располагают зенитно-ракетными комплексами Patriot поколения PAC-3, которые оптимизированы для противоракетной обороны. Однако, по словам Розе, проблема будет заключаться в том, что в случае очередной атаки может быть выпущена не одна или несколько ракет с предварительным оповещением, как было в случае с Днепропетровском, а несколько и без предварительного оповещения. "Когда такие ракеты, как "Орешник", движутся со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, перехватить их будет крайне сложно, поскольку время для успешного поражения очень краткое. Вероятность перехвата чего-то подобного крайне мала, хотя и не невозможна", — пояснил эксперт. В этом случае НАТО столкнулось бы с серьезными сложностями, поскольку в настоящее время системы ПВО неспособны перехватить такие цели. Не изменит ситуацию и тот факт, что США разработали кинетическое оружие и противоракетную программу hit-to-kill (бить на поражение), чьи противоракеты должны сбивать отдельные приближающиеся объекты."На экране радара вы увидите не одну ракету, а 10, 20, 30, 40, 50 одновременно приближающихся объектов. НАТО располагает нулевыми возможностями для защиты от этого и сможет сбить от силы три или четыре цели, если где-нибудь окажется готовая к использованию батарея Patriot PAC-3", — подчеркнул эксперт. И хотя у США есть оружие, размещенное в Польше и Румынии, которое может перехватить даже межконтинентальную ракету над Украиной, "Орешник" обладает другими характеристиками — это ракета средней дальности с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров."Траектории там гораздо более плоско проходят. Есть методы, которые еще больше уплощают создаваемые за счет кривизны Земли траектории баллистических ракет, чтобы они как можно дольше оставались вне досягаемости радаров противника. И тогда, конечно, время обнаружения и поражения кратно сокращается", — пояснил Розе. Эксперт выразил уверенность, что применение "Орешника" было проанализировано обеими сторонами, и обе стороны, безусловно, очень внимательно следили за параметрами, траекторией и местом попадания. "Поэтому из заявления Путина можно сделать вывод, что оно было очень успешным, и НАТО, очевидно, также исходит из этого", — добавил он.В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Юрген Розе — немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.
https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html
https://ria.ru/20241221/oreshnik-1990649512.html
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сша, россия, украина, владимир путин, нато, прямая линия с владимиром путиным — 2024
США, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
В Германии оценили шансы США и НАТО на поражение "Орешника"

Подполковник бундесвера Розе: ЗРК Patriot вряд ли смогут перехватить "Орешник"

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Хотя США и НАТО и располагают новым поколением зенитных ракетных комплексов Patriot, они вряд ли смогут успешно противостоять "облаку целей" российского "Орешника", заявил РИА Новости эксперт, подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе.
Президент России Владимир Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил Западу "высокотехнологичную дуэль" — выбрать объект для поражения "Орешником" в Киеве, сосредоточить вокруг него все свои силы ПВО и ПРО и попробовать перехватить российскую ракету. Позднее Путин рассказал, что в Минобороны России были разные точки зрения по поводу разработки ракетного комплекса "Орешник", и сам он присоединился к тем, кто считал, что надо его производить и испытать в боевых условиях.
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"Даже если запускается только одна ракета с разделяющимися головными частями (РГЧ ИН) позднее высвобождается несколько, по-видимому, пять-шесть боевых частей индивидуального наведения, которые летят к своей цели. К тому же в сопровождении могут быть и ложные цели, так что придется обнаружить и поразить не одну, а целое облако целей", — прокомментировал Розе слова Путина.
США и НАТО располагают зенитно-ракетными комплексами Patriot поколения PAC-3, которые оптимизированы для противоракетной обороны. Однако, по словам Розе, проблема будет заключаться в том, что в случае очередной атаки может быть выпущена не одна или несколько ракет с предварительным оповещением, как было в случае с Днепропетровском, а несколько и без предварительного оповещения.
"Когда такие ракеты, как "Орешник", движутся со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, перехватить их будет крайне сложно, поскольку время для успешного поражения очень краткое. Вероятность перехвата чего-то подобного крайне мала, хотя и не невозможна", — пояснил эксперт.
В этом случае НАТО столкнулось бы с серьезными сложностями, поскольку в настоящее время системы ПВО неспособны перехватить такие цели. Не изменит ситуацию и тот факт, что США разработали кинетическое оружие и противоракетную программу hit-to-kill (бить на поражение), чьи противоракеты должны сбивать отдельные приближающиеся объекты.
"На экране радара вы увидите не одну ракету, а 10, 20, 30, 40, 50 одновременно приближающихся объектов. НАТО располагает нулевыми возможностями для защиты от этого и сможет сбить от силы три или четыре цели, если где-нибудь окажется готовая к использованию батарея Patriot PAC-3", — подчеркнул эксперт.
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И хотя у США есть оружие, размещенное в Польше и Румынии, которое может перехватить даже межконтинентальную ракету над Украиной, "Орешник" обладает другими характеристиками — это ракета средней дальности с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.
"Траектории там гораздо более плоско проходят. Есть методы, которые еще больше уплощают создаваемые за счет кривизны Земли траектории баллистических ракет, чтобы они как можно дольше оставались вне досягаемости радаров противника. И тогда, конечно, время обнаружения и поражения кратно сокращается", — пояснил Розе.
Эксперт выразил уверенность, что применение "Орешника" было проанализировано обеими сторонами, и обе стороны, безусловно, очень внимательно следили за параметрами, траекторией и местом попадания.
"Поэтому из заявления Путина можно сделать вывод, что оно было очень успешным, и НАТО, очевидно, также исходит из этого", — добавил он.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Юрген Розе — немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.
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