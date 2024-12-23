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Орбан заявил, что говорить о мире на Украине было сродни вызову дьявола - РИА Новости, 23.12.2024
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02:36 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/orban-1990757934.html
Орбан заявил, что говорить о мире на Украине было сродни вызову дьявола
Орбан заявил, что говорить о мире на Украине было сродни вызову дьявола - РИА Новости, 23.12.2024
Орбан заявил, что говорить о мире на Украине было сродни вызову дьявола
Полгода назад, когда Венгрия стала председателем Евросоюза, говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине было сродни вызову дьявола, Будапешту удалось... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T02:36:00+03:00
2024-12-23T02:36:00+03:00
в мире
венгрия
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виктор орбан
петер сийярто
владимир путин
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Полгода назад, когда Венгрия стала председателем Евросоюза, говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине было сродни вызову дьявола, Будапешту удалось изменить эту ситуацию, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Когда мы стали председателем в начале июля, говорить о мире было неприемлемо, это было как дьявола вызывать. В июле 2024 года говорить о мире в Европе означало дискредитировать себя. Но мы это так не оставили, приняли на себя риски этого процесса, постоянно говорили о мире и спустя полгода добились того, что сегодня все говорят о мире", - сказал Орбан в эфире телеканала М1. По его словам, ранее это было "запрещенной темой и запрещенной политической целью", но наконец об этом можно говорить по существу. "Я предложил рождественское прекращение огня... Украина пока по каким-то загадочным причинам не готова, но (православное - ред.) Рождество еще не наступило, мы не сдаемся", - отметил Орбан. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в четверг, что Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Зеленского за это должен украинский народ. Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам венгерского премьера, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html
https://ria.ru/20241211/peremirie-1988696301.html
https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990269097.html
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в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин
Орбан заявил, что говорить о мире на Украине было сродни вызову дьявола

Орбан: говорить о мире в Европе было сродни вызову дьявола, Венгрия это изменила

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Полгода назад, когда Венгрия стала председателем Евросоюза, говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине было сродни вызову дьявола, Будапешту удалось изменить эту ситуацию, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Когда мы стали председателем в начале июля, говорить о мире было неприемлемо, это было как дьявола вызывать. В июле 2024 года говорить о мире в Европе означало дискредитировать себя. Но мы это так не оставили, приняли на себя риски этого процесса, постоянно говорили о мире и спустя полгода добились того, что сегодня все говорят о мире", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
20 декабря, 10:49
По его словам, ранее это было "запрещенной темой и запрещенной политической целью", но наконец об этом можно говорить по существу.
"Я предложил рождественское прекращение огня... Украина пока по каким-то загадочным причинам не готова, но (православное - ред.) Рождество еще не наступило, мы не сдаемся", - отметил Орбан.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в четверг, что Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Зеленского за это должен украинский народ.
Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Зеленский отверг предложение по перемирию на Рождество, заявил Орбан
11 декабря, 20:28
Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между РФ и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам венгерского премьера, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Зеленский снова нахамил Орбану
19 декабря, 20:42
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанПетер СийяртоВладимир Путин
 
 
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