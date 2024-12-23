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В США допустили обсуждение Путиным и Трампом ограничений в ядерной сфере - РИА Новости, 23.12.2024
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08:38 23.12.2024 (обновлено: 08:39 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ogranicheniya-1990771995.html
В США допустили обсуждение Путиным и Трампом ограничений в ядерной сфере
В США допустили обсуждение Путиным и Трампом ограничений в ядерной сфере - РИА Новости, 23.12.2024
В США допустили обсуждение Путиным и Трампом ограничений в ядерной сфере
Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил РИА Новости, что не исключает возможность обсуждения избранным РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:38:00+03:00
2024-12-23T08:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил РИА Новости, что не исключает возможность обсуждения избранным президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным вариантов взаимных ограничений двух стран в ядерной сфере в ходе их предстоящего прямого взаимодействия. "На сегодняшний день Трамп и его команда не предложили плана по ограничению использования стратегического арсенала России, не сделал этого и президент Путин. Однако вполне вероятно, что два президента проведут прямые обсуждения относительно конфликта на Украине и других вопросов, и вполне возможно, если не вероятно, что они обсудят варианты взаимных ограничений на фоне истечения срока действия СНВ-III", - сообщил он агентству. Кимбалл подчеркнул, что контроль над ядерными вооружениями между США и Россией является необходимостью для обоих государств. "Хотя доверие может быть на минимуме за все время, это еще одна причина для обеих сторон избежать неограниченной стратегической ядерной конкуренции сейчас или в будущем", - добавил глава ассоциации. Ранее в декабре заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер допустил, что у будущей администрации Трампа будет возможность вести переговоры с Россией по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года. Как следовало из опубликованного в ноябре доклада Пентагона, Соединенные Штаты намерены соблюдать ключевые ограничения в рамках ДСНВ на протяжении его действия, если Россия также продолжит выполнять его условия. В документе указывалось, что Вашингтон готов к новым соглашениям по контролю над вооружениями, но такие договоренности возможны "только при наличии партнеров, готовых снижать риски и понимающих важность регулирования соперничества, вместо перехода к неконтролируемой конкуренции". Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20241111/kreml-1983044640.html
https://ria.ru/20241219/tramp-1990277952.html
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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, министерство обороны сша, нато, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, В мире
В США допустили обсуждение Путиным и Трампом ограничений в ядерной сфере

Кимбалл: Трамп и Путин могут обсудить взаимные ограничения в ядерной сфере

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил РИА Новости, что не исключает возможность обсуждения избранным президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным вариантов взаимных ограничений двух стран в ядерной сфере в ходе их предстоящего прямого взаимодействия.
"На сегодняшний день Трамп и его команда не предложили плана по ограничению использования стратегического арсенала России, не сделал этого и президент Путин. Однако вполне вероятно, что два президента проведут прямые обсуждения относительно конфликта на Украине и других вопросов, и вполне возможно, если не вероятно, что они обсудят варианты взаимных ограничений на фоне истечения срока действия СНВ-III", - сообщил он агентству.
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Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа
11 ноября, 12:01
Кимбалл подчеркнул, что контроль над ядерными вооружениями между США и Россией является необходимостью для обоих государств.
"Хотя доверие может быть на минимуме за все время, это еще одна причина для обеих сторон избежать неограниченной стратегической ядерной конкуренции сейчас или в будущем", - добавил глава ассоциации.
Ранее в декабре заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер допустил, что у будущей администрации Трампа будет возможность вести переговоры с Россией по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года.
Как следовало из опубликованного в ноябре доклада Пентагона, Соединенные Штаты намерены соблюдать ключевые ограничения в рамках ДСНВ на протяжении его действия, если Россия также продолжит выполнять его условия. В документе указывалось, что Вашингтон готов к новым соглашениям по контролю над вооружениями, но такие договоренности возможны "только при наличии партнеров, готовых снижать риски и понимающих важность регулирования соперничества, вместо перехода к неконтролируемой конкуренции".
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Белый дом: Трамп сможет вести переговоры с Россией по ДСНВ до его истечения
19 декабря, 22:20
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
США готовы пересмотреть свои ядерные развертывания, заявил Белый дом
19 декабря, 22:03
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
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