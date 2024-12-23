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Объем загрязненного грунта у Черного моря может увеличиться в разы - РИА Новости, 23.12.2024
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11:11 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/obem-1990789885.html
Объем загрязненного грунта у Черного моря может увеличиться в разы
Объем загрязненного грунта у Черного моря может увеличиться в разы - РИА Новости, 23.12.2024
Объем загрязненного грунта у Черного моря может увеличиться в разы
Объем загрязненного грунта на побережье Черного моря после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе может увеличиться в 14 раз по сравнению с текущими... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:11:00+03:00
2024-12-23T11:11:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
черное море
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем загрязненного грунта на побережье Черного моря после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе может увеличиться в 14 раз по сравнению с текущими показателями, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании, фрагменты которого показал телеканал "Звезда". "По тем прогнозам топлива мазутного, которое будет выносить на берег, объем загрязненного грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн. Мы сейчас говорим про 14 тысяч тонн, на сегодняшние сутки", - сказал Козлов в Анапе. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html
керченский пролив
россия
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происшествия, керченский пролив, россия, черное море, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Черное море, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Объем загрязненного грунта у Черного моря может увеличиться в разы

Объем загрязненного грунта у Черного моря может увеличиться в 14 раз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут
Волонтеры собирают мазут - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем загрязненного грунта на побережье Черного моря после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе может увеличиться в 14 раз по сравнению с текущими показателями, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании, фрагменты которого показал телеканал "Звезда".
"По тем прогнозам топлива мазутного, которое будет выносить на берег, объем загрязненного грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн. Мы сейчас говорим про 14 тысяч тонн, на сегодняшние сутки", - сказал Козлов в Анапе.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В Анапе назвали самый загрязненный участок берега после крушения танкеров
Вчера, 17:47
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияЧерное мореАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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