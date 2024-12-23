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ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34 - РИА Новости, 23.12.2024
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Новое оружие России
 
11:17 23.12.2024 (обновлено: 15:27 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/oak-1990791069.html
ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34
ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34 - РИА Новости, 23.12.2024
ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередные истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:17:00+03:00
2024-12-23T15:27:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-57
су-34
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередные истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в госкорпорации. &quot;В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34&quot;, — сказано в материале.Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, переданные самолеты скоро займут место в строю. По его словам, Су-57 — это единственный в мире авиационный комплекс, который в многодневных боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения. Так, самолет может успешно наносить удары по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения. Кроме того, малая заметность позволяет истребителю атаковать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО.Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью, в любых метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Может использоваться для воздушной разведки.
https://ria.ru/20241217/karakal-1989603633.html
https://ria.ru/20241209/rostekh-1988150676.html
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безопасность, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), су-57, су-34
Новое оружие России, Безопасность, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-57, Су-34
ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34

"Ростех": ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34

© Фото : ОАКБомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : ОАК
Бомбардировщик Су-34
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередные истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в госкорпорации.
«

"В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34", — сказано в материале.

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Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, переданные самолеты скоро займут место в строю. По его словам, Су-57 — это единственный в мире авиационный комплекс, который в многодневных боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения. Так, самолет может успешно наносить удары по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения. Кроме того, малая заметность позволяет истребителю атаковать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью, в любых метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Может использоваться для воздушной разведки.
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Новое оружие РоссииБезопасностьСергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-57Су-34
 
 
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