https://ria.ru/20241223/oak-1990791069.html
ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34
ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34 - РИА Новости, 23.12.2024
ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередные истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:17:00+03:00
2024-12-23T11:17:00+03:00
2024-12-23T15:27:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-57
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990820480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4611aea1c8bb4dca16ec78bb21aac8c2.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередные истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в госкорпорации. "В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34", — сказано в материале.Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, переданные самолеты скоро займут место в строю. По его словам, Су-57 — это единственный в мире авиационный комплекс, который в многодневных боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения. Так, самолет может успешно наносить удары по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения. Кроме того, малая заметность позволяет истребителю атаковать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО.Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью, в любых метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Может использоваться для воздушной разведки.
https://ria.ru/20241217/karakal-1989603633.html
https://ria.ru/20241209/rostekh-1988150676.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990820480_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_27f22e6ea1017948aa730a4c82ffb160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), су-57, су-34
Новое оружие России, Безопасность, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-57, Су-34
ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34
"Ростех": ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34