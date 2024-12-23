https://ria.ru/20241223/oak-1990791069.html

ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34

ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34 - РИА Новости, 23.12.2024

ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередные истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:17:00+03:00

2024-12-23T11:17:00+03:00

2024-12-23T15:27:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

сергей чемезов

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-57

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990820480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4611aea1c8bb4dca16ec78bb21aac8c2.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередные истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в госкорпорации. "В рамках исполнения гособоронзаказа текущего года в войска отправились новые Су-57 и Су-34", — сказано в материале.Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, переданные самолеты скоро займут место в строю. По его словам, Су-57 — это единственный в мире авиационный комплекс, который в многодневных боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения. Так, самолет может успешно наносить удары по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения. Кроме того, малая заметность позволяет истребителю атаковать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО.Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью, в любых метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Может использоваться для воздушной разведки.

https://ria.ru/20241217/karakal-1989603633.html

https://ria.ru/20241209/rostekh-1988150676.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство обороны рф (минобороны рф), су-57, су-34