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В Норильске женщина подожгла банкомат - РИА Новости, 23.12.2024
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11:51 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/norilsk-1990795612.html
В Норильске женщина подожгла банкомат
В Норильске женщина подожгла банкомат - РИА Новости, 23.12.2024
В Норильске женщина подожгла банкомат
Женщина подожгла банкомат в Норильске на севере Красноярского края и снимала свои действия на телефон, подозреваемую ищут полицейские, сообщили журналистам в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:51:00+03:00
2024-12-23T11:51:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Женщина подожгла банкомат в Норильске на севере Красноярского края и снимала свои действия на телефон, подозреваемую ищут полицейские, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД. По данным ведомства, очередной случай поджога банкомата произошел на улице Металлургов в Норильске. В отделении банка сработала пожарная сигнализация. "На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что банкомат подожгла женщина на вид 32-40 лет, одетая в длинную черную куртку и черную шапку, все свои действия она снимала на телефон. В настоящее время устанавливается личность и местонахождение женщины, устроившей поджог", - говорится в сообщении. В МВД отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога или иным общеопасным способом". Ранее краевой главк МВД сообщал, что в Красноярске девушка по указке неизвестных подожгла банкомат горючей жидкостью и пострадала сама. По предварительным данным, она могла стать жертвой мошенников, так как во время своих действий разговаривала по телефону с неизвестными. По данному факту также возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
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происшествия, норильск, красноярский край, красноярск, новый год
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Красноярск, Новый год
В Норильске женщина подожгла банкомат

В Норильске женщина подожгла банкомат и сняла действия на телефон

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Женщина подожгла банкомат в Норильске на севере Красноярского края и снимала свои действия на телефон, подозреваемую ищут полицейские, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.
По данным ведомства, очередной случай поджога банкомата произошел на улице Металлургов в Норильске. В отделении банка сработала пожарная сигнализация.
"На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что банкомат подожгла женщина на вид 32-40 лет, одетая в длинную черную куртку и черную шапку, все свои действия она снимала на телефон. В настоящее время устанавливается личность и местонахождение женщины, устроившей поджог", - говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога или иным общеопасным способом".
Ранее краевой главк МВД сообщал, что в Красноярске девушка по указке неизвестных подожгла банкомат горючей жидкостью и пострадала сама. По предварительным данным, она могла стать жертвой мошенников, так как во время своих действий разговаривала по телефону с неизвестными. По данному факту также возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
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