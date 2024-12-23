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Вучич обсудил с Лавровым ожидаемые санкции США против NIS - РИА Новости, 23.12.2024
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19:48 23.12.2024 (обновлено: 20:16 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/nis-1990897103.html
Вучич обсудил с Лавровым ожидаемые санкции США против NIS
Вучич обсудил с Лавровым ожидаемые санкции США против NIS - РИА Новости, 23.12.2024
Вучич обсудил с Лавровым ожидаемые санкции США против NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ожидаемые санкции США против российско-сербской... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:48:00+03:00
2024-12-23T20:16:00+03:00
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БЕЛГРАД, 23 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ожидаемые санкции США против российско-сербской нефтяной компании NIS, региональные вопросы, мировую политику и двустороннее сотрудничество.&quot;Я ознакомил министра Лаврова, как представителя страны-члена ООН, что Приштина, нарушая все акты международного права, пытается партии (косовских сербов - ред.) &quot;Сербский список&quot; запретить участие на предстоящих (9 февраля в Косово- ред.) выборов&quot;, - написал Вучич в Instagram*.Вторым пунктом разговора стала, по словам сербского лидера, совместная обеспокоенность ситуацией в Республике Сербской Боснии и Герцеговине и поддержка мирного Дейтонского соглашения 1995 года."Темами разговора стали и анонсированные санкции против NIS, достигнута договоренность о встрече экспертов Сербии и России, как только американские санкции будут опубликованы. Мы говорили и о других важных вопросах двустороннего сотрудничества, подтвердили дружбу наших стран", - сказал Вучич и добавил, что в совместными усилиями можно повысить торговый оборот Сербии и России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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сша, в мире, россия, сербия, александр вучич, оон, цены на нефть, сергей лавров
США, В мире, Россия, Сербия, Александр Вучич, ООН, Цены на нефть, Сергей Лавров
Вучич обсудил с Лавровым ожидаемые санкции США против NIS

Вучич и Лавров обсудили ожидаемые санкции США против NIS и двустороннюю политику

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ожидаемые санкции США против российско-сербской нефтяной компании NIS, региональные вопросы, мировую политику и двустороннее сотрудничество.
«

"Я ознакомил министра Лаврова, как представителя страны-члена ООН, что Приштина, нарушая все акты международного права, пытается партии (косовских сербов - ред.) "Сербский список" запретить участие на предстоящих (9 февраля в Косово- ред.) выборов", - написал Вучич в Instagram*.

Вторым пунктом разговора стала, по словам сербского лидера, совместная обеспокоенность ситуацией в Республике Сербской Боснии и Герцеговине и поддержка мирного Дейтонского соглашения 1995 года.
"Темами разговора стали и анонсированные санкции против NIS, достигнута договоренность о встрече экспертов Сербии и России, как только американские санкции будут опубликованы. Мы говорили и о других важных вопросах двустороннего сотрудничества, подтвердили дружбу наших стран", - сказал Вучич и добавил, что в совместными усилиями можно повысить торговый оборот Сербии и России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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СШАВ миреРоссияСербияАлександр ВучичООНЦены на нефтьСергей Лавров
 
 
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