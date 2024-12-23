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Айсен Николаев: Повестка работы энергосектора на 2025 год очень обширна - РИА Новости, 23.12.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
19:33 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/nikolaev-1990895333.html
Айсен Николаев: Повестка работы энергосектора на 2025 год очень обширна
Айсен Николаев: Повестка работы энергосектора на 2025 год очень обширна - РИА Новости, 23.12.2024
Айсен Николаев: Повестка работы энергосектора на 2025 год очень обширна
Повестка работы комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" в 2025 году очень обширна, но будет полностью выполнена, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:33:00+03:00
2024-12-23T19:33:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Повестка работы комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" в 2025 году очень обширна, но будет полностью выполнена, сообщил РИА Новости председатель комиссии Госсовета, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Заявление прозвучало на полях заключительного заседания комиссии Государственного совета по энергетике в этом году. "За 2024 год мы провели одиннадцать заседаний комиссии Госсовета по энергетике. Сегодня в составе нашей комиссии 136 членов, из них 17 глав регионов", – сообщил Николаев. По его словам, спектр вопросов был рассмотрен самый широкий. "Мы рассматривали крайне важный, серьезный и непростой вопрос, связанный с промбезопасностью на объектах топливно-энергетического комплекса. Несмотря на все проблемы, которые сегодня испытывает бизнес, мы считаем, что в этом вопросе никаких послаблений быть не должно. Абсолютный приоритет жизни и здоровья наших людей должен всегда соблюдаться, и не только в отрасли ТЭК", – подчеркнул глава комиссии. Другие рассмотренные на заседании вопросы, отметил Николаев, были связаны с вывозом угольной продукции по Восточному полигону, также была проанализирована стратегия развития энергетики РФ до 2050 года. "Была проведена большая работа по вопросам, связанным с новым национальным проектом по новым энергетическим и атомным технологиям, которые должны обеспечить технологический суверенитет нашей страны", – указал Николаев. В уходящем году очень хорошо зарекомендовала себя работа комиссии во время крупных форумов, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и Российская энергетическая неделя. "Это позволяет максимально привлекать самых крупных экспертов по актуальным вопросам, которые беспокоят не только представителей отрасли, но и в целом всех жителей нашей страны", – рассказал Николаев. Что касается планов работы комиссии на следующий год, то, по словам Николаева, в них внесены, в частности, неотложные вопросы по газификации, энергетическому машиностроению, геологоразведке нефтегазовых месторождений. В планах будут также учтены предложения профсоюзов угольщиков.
https://ria.ru/20241218/yakutsk-1989984057.html
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россия, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев: Повестка работы энергосектора на 2025 год очень обширна

Николаев: В 2024 году проведено 11 заседаний комиссии Госсовета по энергетике

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Повестка работы комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" в 2025 году очень обширна, но будет полностью выполнена, сообщил РИА Новости председатель комиссии Госсовета, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Заявление прозвучало на полях заключительного заседания комиссии Государственного совета по энергетике в этом году.
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"За 2024 год мы провели одиннадцать заседаний комиссии Госсовета по энергетике. Сегодня в составе нашей комиссии 136 членов, из них 17 глав регионов", – сообщил Николаев.
По его словам, спектр вопросов был рассмотрен самый широкий. "Мы рассматривали крайне важный, серьезный и непростой вопрос, связанный с промбезопасностью на объектах топливно-энергетического комплекса. Несмотря на все проблемы, которые сегодня испытывает бизнес, мы считаем, что в этом вопросе никаких послаблений быть не должно. Абсолютный приоритет жизни и здоровья наших людей должен всегда соблюдаться, и не только в отрасли ТЭК", – подчеркнул глава комиссии.
Другие рассмотренные на заседании вопросы, отметил Николаев, были связаны с вывозом угольной продукции по Восточному полигону, также была проанализирована стратегия развития энергетики РФ до 2050 года.
"Была проведена большая работа по вопросам, связанным с новым национальным проектом по новым энергетическим и атомным технологиям, которые должны обеспечить технологический суверенитет нашей страны", – указал Николаев.
В уходящем году очень хорошо зарекомендовала себя работа комиссии во время крупных форумов, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и Российская энергетическая неделя. "Это позволяет максимально привлекать самых крупных экспертов по актуальным вопросам, которые беспокоят не только представителей отрасли, но и в целом всех жителей нашей страны", – рассказал Николаев.
Что касается планов работы комиссии на следующий год, то, по словам Николаева, в них внесены, в частности, неотложные вопросы по газификации, энергетическому машиностроению, геологоразведке нефтегазовых месторождений. В планах будут также учтены предложения профсоюзов угольщиков.
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