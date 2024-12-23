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Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам - РИА Новости, 23.12.2024

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета (парламента) заявил, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложников РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:40:00+03:00

2024-12-23T18:40:00+03:00

2024-12-23T19:02:00+03:00

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета (парламента) заявил, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложников достигнут "определенный прогресс"."В переговорах об обмене заложников достигнут определенный прогресс, но неизвестно, сколько времени еще понадобится (для заключения сделки – ред.)", - сказал Нетаньяху.С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников. В последние недели переговоры через посредников активизировались в Каире и Дохе, а осведомленные источники заявляли о достижении прогресса.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

https://ria.ru/20241223/konflikt-1915630213.html

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каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, каир (город), кнессет израиля, хамас, доха