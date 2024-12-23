Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 23.12.2024 (обновлено: 19:02 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/netanyakhu-1990878960.html
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам - РИА Новости, 23.12.2024
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета (парламента) заявил, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложников РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:40:00+03:00
2024-12-23T19:02:00+03:00
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
каир (город)
кнессет израиля
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_01547651ed27b0422bc21b6d4738193e.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета (парламента) заявил, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложников достигнут "определенный прогресс"."В переговорах об обмене заложников достигнут определенный прогресс, но неизвестно, сколько времени еще понадобится (для заключения сделки – ред.)", - сказал Нетаньяху.С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников. В последние недели переговоры через посредников активизировались в Каире и Дохе, а осведомленные источники заявляли о достижении прогресса.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241223/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
каир (город)
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_9bee8fb53bc7681b4f6c01ee7b305603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, каир (город), кнессет израиля, хамас, доха
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Каир (город), Кнессет Израиля, ХАМАС, Доха
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам

Нетаньяху: в переговорах по Газе и обмену заложников есть определенный прогресс

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета (парламента) заявил, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложников достигнут "определенный прогресс".
«
"В переговорах об обмене заложников достигнут определенный прогресс, но неизвестно, сколько времени еще понадобится (для заключения сделки – ред.)", - сказал Нетаньяху.
С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников. В последние недели переговоры через посредников активизировались в Каире и Дохе, а осведомленные источники заявляли о достижении прогресса.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуКаир (город)Кнессет ИзраиляХАМАСДоха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала