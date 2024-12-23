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Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам - РИА Новости, 23.12.2024
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета (парламента) заявил, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложников РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:40:00+03:00
2024-12-23T18:40:00+03:00
2024-12-23T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета (парламента) заявил, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложников достигнут "определенный прогресс"."В переговорах об обмене заложников достигнут определенный прогресс, но неизвестно, сколько времени еще понадобится (для заключения сделки – ред.)", - сказал Нетаньяху.С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников. В последние недели переговоры через посредников активизировались в Каире и Дохе, а осведомленные источники заявляли о достижении прогресса.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241223/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, каир (город), кнессет израиля, хамас, доха
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Каир (город), Кнессет Израиля, ХАМАС, Доха
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах по Газе и заложникам
Нетаньяху: в переговорах по Газе и обмену заложников есть определенный прогресс